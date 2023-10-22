В Новосибирской области научили запускать дроны 500 школьников

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Updated Сегодня, 07:34
Сейчас в Новосибирской области умению запускать беспилотники обучаются уже 500 школьников с 5 по 11 классы.
«На территории Новосибирской области особое место в развитии системы профессиональной ориентации детей занимает реализация регионального проекта „Специализированные классы“, в рамках которого на базе 5 классов общеобразовательных организаций создаются специализированные классы, в том числе инженерные классы авиастроительного направления», — цитирует «РБК Новосибирск» министерство образования региона.
Инженерные классы авиастроительной направленности действуют в
аэрокосмическом лицее им. Ю. В. Кондратюка, инженерном лицее при НГТУ, гимназии №2, лицее № 176, Центре образования № 82 «Развитие», лицее № 22 «Надежда Сибири», лицее информационных технологий и техническом лицее № 176 в Карасукском районе. Всего в учебных заведениях открыто четырнадцать профильных классов.
Также инженерные классы при кружках авиамоделирования действуют в детском технопарке «Кванториум», площадках при авиационном техническом колледже им. Б. С. Галущака и Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина.