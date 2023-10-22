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Новосибирских школьников активно учат запускать дроны

В Новосибирской области научили запускать дроны 500 школьников

22 октября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Новосибирских школьников активно учат запускать дроны

Стало известно количество спецклассов по работе с БПЛА в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжают продвигать инженерное образование в школах и лицеях. Тематические классы появились уже во многих учебных заведениях.

Сейчас в Новосибирской области умению запускать беспилотники обучаются уже 500 школьников с 5 по 11 классы.

«На территории Новосибирской области особое место в развитии системы профессиональной ориентации детей занимает реализация регионального проекта „Специализированные классы“, в рамках которого на базе 5 классов общеобразовательных организаций создаются специализированные классы, в том числе инженерные классы авиастроительного направления», — цитирует «РБК Новосибирск» министерство образования региона.
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Инженерные классы авиастроительной направленности действуют в 
аэрокосмическом лицее им. Ю. В. Кондратюка, инженерном лицее при НГТУ, гимназии №2, лицее № 176, Центре образования № 82 «Развитие», лицее № 22 «Надежда Сибири», лицее информационных технологий и техническом лицее № 176 в Карасукском районе. Всего в учебных заведениях открыто четырнадцать профильных классов.

Также инженерные классы при кружках авиамоделирования действуют в детском технопарке «Кванториум», площадках при авиационном техническом колледже им. Б. С. Галущака и Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С. А. Чаплыгина.

Новосибирских школьников научат создавать беспилотники
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#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Дроны#Беспилотники#Александр Ляхов
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