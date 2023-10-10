Александр Лукашенко предложил Андрею Травникову совместно развивать сферы БПЛА и ИИ

Андрей Травников, в свою очередь, поблагодарил Александра Лукашенко за возможность в очередной раз посетить Республику Беларусь. «Взаимные визиты наших делегаций часты и постоянны, но и встречи на высоком уровне важны — они дают дополнительный импульс нашим отношениям. Перед нами стоят срочные задачи по обеспечению технологического суверенитета, и надо координировать усилия, чтобы исключить дублирование в производстве и не упускать важные ниши. В сотрудничестве Новосибирской области с Республикой Беларусь мы следуем этим принципам. Например, мы заинтересованы в широкой номенклатуре белорусского станкостроения. С другой стороны, в нашем Академгородке работают инновационные предприятия, которые освоили уникальные узлы для станкостроения, и здесь мы можем объединиться — наши инноваторы получат заказы, а машиностроители — современное оборудование, это новое направление этого года.