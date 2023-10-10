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Во дворы, перегороженные легковыми автомобилями, не может проехать техника.

МУП «САХ» прокомментировал невывоз мусора со двора на ул. Кропоткина в Новосибирске

10 октября 2023, 10:42
Фото: МУП "САХ"
Во дворы, перегороженные легковыми автомобилями, не может проехать техника.
Новосибирцы сообщили о сложностях с вывозом мусора со двора дома на улице Кропоткина. Региональный оператор МУП «САХ» объяснил причины — дело в автомобилистах.

Речь идет о дворе дома № 267 на улице Кропоткина. Жильцы не раз задавались вопросом, почему мусор вовремя не вывозят и хотели узнать, в чем же причина. Однако, как уточнили в МУП «САХ», мусоровозы приезжают туда каждый день, но там возникают проблемы с доступом к контейнерам: они не могут забрать отходы.

Проблема заключается в том, что водители паркуются так, чтобы оставался проезд для легкового автомобиля, но они забывают о габаритах мусоровозов. Из-за плотной парковки мусоровоз не смог проехать к месту сбора мусора 1,2,3 и 5 октября.

Машины мешают проездуМашины мешают проезду
Машины мешают проезду
Фото: МУП "САХ"

По данному факту были составлены акты о невозможности проезда. В ООО «УК „Ботаническая“, которая обслуживает этот дом, была направлена информация о необходимости обеспечить доступ для коммунальной техники и освободить место для погрузки мусора на постоянной основе.

Мусор не смогли вывезти Мусор не смогли вывезти
Мусор не смогли вывезти
Фото: МУП "САХ"

С 6 октября вывоз мусора осуществляется без проблем. «Обращаемся к жителям и гостям многоквартирного дома: пожалуйста, перед тем как оставить припаркованный автомобиль, убедитесь, что он не помешает проезду мусоровоза, сообщил региональный оператор.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Эмилия Губарева#МУП САХ
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