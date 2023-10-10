МУП «САХ» прокомментировал невывоз мусора со двора на ул. Кропоткина в Новосибирске

Речь идет о дворе дома № 267 на улице Кропоткина. Жильцы не раз задавались вопросом, почему мусор вовремя не вывозят и хотели узнать, в чем же причина. Однако, как уточнили в МУП «САХ», мусоровозы приезжают туда каждый день, но там возникают проблемы с доступом к контейнерам: они не могут забрать отходы.