МУП «САХ» рассказал, как новосибирцам получить квитанции на электронную почту

Вы также можете проверить начисления и оплатить коммунальные услуги через личный кабинет на сайте мупсах.рф. Если у вас возникнут вопросы, связанные с расчетами по лицевым счетам, специалисты call-центра абонентской службы всегда на них ответят по номеру 7 (383) 363-04-11. Операторы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.