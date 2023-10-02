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МУП «САХ» рассказал, как новосибирцам получить квитанции на электронную почту

МУП «САХ» рассказал, как новосибирцам получить квитанции на электронную почту

2 октября 2023, 10:18
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Региональный оператор МУП «САХ» сообщил, что квитанции о счетах новосибирцы могут получать на электронную почту. Благодаря этому, оплатить счета можно вовремя и не выходя из дома — онлайн.

Чтобы получить электронные квитанции на почту, необходимо зайти на сайт регионального оператора и перейти в раздел «Подать обращение». Далее, нужно заполнить все необходимые поля и выбрать тему «Хочу получать квитанцию на почту».

После этого квитанция каждый месяц будет отправляться на указанный вами адрес электронной почты. В самой квитанции есть QR-код, который можно отсканировать в мобильном банковском приложении и оплатить услугу онлайн, не выходя из дома.

Вы также можете проверить начисления и оплатить коммунальные услуги через личный кабинет на сайте мупсах.рф. Если у вас возникнут вопросы, связанные с расчетами по лицевым счетам, специалисты call-центра абонентской службы всегда на них ответят по номеру 7 (383) 363-04-11. Операторы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мусор#Эмилия Губарева#МУП САХ
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