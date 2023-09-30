В МУП САХ прокомментировали столкновение автомобиля подрядчика с автобусом

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По словам водителя грузового автомобиля, ДТП произошло во время выезда машины задним ходом с придомовой территории. Выезд задним ходом — вынужденная мера, так как водитель не смог развернуть автомобиль во дворе. Весь двор очень плотно заставлен машинами, что исключает разворот или сквозной проезд габаритной техники.
Блокировки придомовых территорий припаркованными автомобилями встречаются в Новосибирске часто. Водители, оставляя машины на парковке, проверяют, достаточно ли места для проезда легкового автомобиля. Но в городе еще есть коммунальные службы, во дворы так же при необходимости должен иметь возможность заехать автомобиль скорой помощи и пожарной охраны.
МУП САХ фиксирует дворы, в которые машинам коммунальной службы не удалось заехать из-за плотно припаркованных легковых автомобилей. Из-за этого крупногабаритные автомобили компании или подрядных организаций вынуждены маневрировать с риском попасть в ДТП или возвращаться на маршрут по несколько раз.
В своем телеграмм-канале компания МУП САХ обратилась к водителям, которые оставляют машины во дворах, у магазинов и в других общественных местах. Водителей убедительно просят перед парковкой убедиться, что остается достаточно места для проезда крупногабаритной техники.
Ботву и другие растительные отходы с дачи и придомовых участков нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора — это отходы, которые не относятся к ТКО.