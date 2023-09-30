В МУП САХ прокомментировали столкновение автомобиля подрядчика с автобусом

Блокировки придомовых территорий припаркованными автомобилями встречаются в Новосибирске часто. Водители, оставляя машины на парковке, проверяют, достаточно ли места для проезда легкового автомобиля. Но в городе еще есть коммунальные службы, во дворы так же при необходимости должен иметь возможность заехать автомобиль скорой помощи и пожарной охраны.