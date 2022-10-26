Дрон-шпион заметили над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске

Стоит отметить, в Новосибирске часто используют дроны для выявления нарушений ПДД с воздуха, а также для выявления дефектов на теплотрассах. Однако гражданским лицам использовать его в пределах охраняемых зон строго запрещено – за это грозят штрафы.