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Дрон-шпион заметили над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
Дрон пролетел над важным объектом инфраструктуры ТЭК в Новосибирске
Неопознанный дрон пролетел над важным объектом инфраструктуры ТЭК в Новосибирске. Охранник предприятия вызвал подкрепление.

Беспилотный летательный аппарат заметили ещё днем 25 октября. На место пришлось вызывать бойцов АБ «Гвардия».

Дрон за несколько минут до их приезда скрылся за территорией охраняемого объекта. Поэтому гвардейцам не удалось поймать тех, кто его запустил.

Стоит отметить, в Новосибирске часто используют дроны для выявления нарушений ПДД с воздуха, а также для выявления дефектов на теплотрассах. Однако гражданским лицам использовать его в пределах охраняемых зон строго запрещено – за это грозят штрафы.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дрон#Квадрокоптер#Охрана#ТЭК
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