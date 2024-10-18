Жителей Новосибирска испугал беспилотник — что случилось

Posted 18 октября, 02:19
Published 18 октября, 02:19
Modified 18 октября, 02:21
Updated 18 октября, 02:21
Инцидент случился прошедшим летом. Житель столицы Сибири решил запустить квадрокоптер. Сделал он это над театром «Глобус», что в Октябрьском районе. Жители Новосибирска, которые стали невольными свидетелями полета беспилотника, испугались.
Однако разрешающих документов на запуск у него не было. Также произошло это вблизи двух аэродромов.
Тогда владельца беспилотника привлекли к ответственности. Его оштрафовали. Он заплатит 32 тысячи рублей в казну государства. Другого любителя запустить БПЛА над университетом тоже оштрафовали.