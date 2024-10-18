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Posted 18 октября, 02:19

Published 18 октября, 02:19

Modified 18 октября, 02:21

Updated 18 октября, 02:21

Штраф составил десятки тысяч рублей

Жителей Новосибирска испугал беспилотник — что случилось

18 октября 2024, 02:19
Фото: 1MI
Штраф составил десятки тысяч рублей

Жителя Новосибирска оштрафовали за запуск квадрокоптера над «Глобусом»

В Новосибирске мужчина получил штраф за запуск беспилотника, о чем информировали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился прошедшим летом. Житель столицы Сибири решил запустить квадрокоптер. Сделал он это над театром «Глобус», что в Октябрьском районе. Жители Новосибирска, которые стали невольными свидетелями полета беспилотника, испугались.

Однако разрешающих документов на запуск у него не было. Также произошло это вблизи двух аэродромов.

Тогда владельца беспилотника привлекли к ответственности. Его оштрафовали. Он заплатит 32 тысячи рублей в казну государства. Другого любителя запустить БПЛА над университетом тоже оштрафовали.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Штраф#Квадрокоптер#Беспилотники
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