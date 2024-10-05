Новосибирские компании массово получают штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

Posted 5 октября, 05:24
Published 5 октября, 05:24
Modified 5 октября, 05:26
Updated 5 октября, 05:26
На Сибирской юридической неделе (SibLegalWeek), которая прошла в Новосибирске с 30 сентября по 5 октября, эксперты обсудили вопрос рекламы на заблокированных ресурсах. Как сообщает BFM-Новосибирск, среди участников форума активные обсуждения вызвали вопросы, касающиеся маркировки рекламных материалов и их размещения в запрещённых социальных сетях.
Предприниматели считают, что если платформа заблокирована, то и реклама там становится «невидимой», но ФАС считает иначе. Аккаунты пользователей все еще доступны для аудитории, и реклама должна соответствовать требованиям законодательства, считают специалисты.
По словам юристов, российское законодательство требует маркировать любую рекламу, вне зависимости от того, где она публикуется. Нарушения этих требований влекут за собой серьёзные штрафы, которые могут достигать полумиллиона рублей. С сентября 2022 года правила маркировки рекламы стали обязательными для всех интернет-ресурсов.
Продвижение через VPN не снимает ответственности, и компании, продолжающие активность в запрещённых соцсетях, должны быть готовы к усиленному контролю со стороны надзорных органов.
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