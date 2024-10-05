atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября, 05:24

Published 5 октября, 05:24

Modified 5 октября, 05:26

Updated 5 октября, 05:26

Реклама в запрещенных соцсетях

Новосибирские компании массово получают штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

5 октября 2024, 05:24
Фото: 1MI
Реклама в запрещенных соцсетях
Все больше новосибирских компаний и блогеров сталкиваются с санкциями за размещение рекламы в социальных сетях, которые признаны экстремистскими и заблокированы на территории России. Многие ошибочно полагают, что запрет платформ освобождает их от необходимости маркировать рекламу.

На Сибирской юридической неделе (SibLegalWeek), которая прошла в Новосибирске с 30 сентября по 5 октября, эксперты обсудили вопрос рекламы на заблокированных ресурсах. Как сообщает BFM-Новосибирск, среди участников форума активные обсуждения вызвали вопросы, касающиеся маркировки рекламных материалов и их размещения в запрещённых социальных сетях.

Предприниматели считают, что если платформа заблокирована, то и реклама там становится «невидимой», но ФАС считает иначе. Аккаунты пользователей все еще доступны для аудитории, и реклама должна соответствовать требованиям законодательства, считают специалисты.

По словам юристов, российское законодательство требует маркировать любую рекламу, вне зависимости от того, где она публикуется. Нарушения этих требований влекут за собой серьёзные штрафы, которые могут достигать полумиллиона рублей. С сентября 2022 года правила маркировки рекламы стали обязательными для всех интернет-ресурсов.

Продвижение через VPN не снимает ответственности, и компании, продолжающие активность в запрещённых соцсетях, должны быть готовы к усиленному контролю со стороны надзорных органов.

Читайте также:
ФАС нашли нарушения при строительстве учебного центра за 1,5 млрд в НовосибирскеФАС не разрешила продлить концессию по четвертому мосту в НовосибирскеФАС проверит «Яндекс. Такси»: что грозит новосибирским водителям
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#VPN#Штрафы#Реклама#ФАС#Маркировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика