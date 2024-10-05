Новосибирские компании массово получают штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

По словам юристов, российское законодательство требует маркировать любую рекламу, вне зависимости от того, где она публикуется. Нарушения этих требований влекут за собой серьёзные штрафы, которые могут достигать полумиллиона рублей. С сентября 2022 года правила маркировки рекламы стали обязательными для всех интернет-ресурсов.