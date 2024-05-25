Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске

Как показала прокурорская проверка, новосибирец не побеспокоился, как того требует законодательство, о получении разрешения на запуск беспилотника. Оказалось, что дрон был поднят в небо непосредственно в зоне работы диспетчеров аэродрома Ельцовка. Этот объект, как известно, является испытательной базой авиационного завода имени Чкалова.