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Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске

Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске

25 мая 2024, 04:03
Фото: 1MI
Новосибирец несанкционированно запустил квадрокоптер недалеко от аграрного университета и нарушил действующие в России правила использования воздушного пространства, следует из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Новосибирске местный житель привлечен к административной ответственности за использование квадрокоптера вблизи территории Новосибирского государственного аграрного университета. Мужчина запустил принадлежащий ему летательный аппарат в начале 2024 года, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как показала прокурорская проверка, новосибирец не побеспокоился, как того требует законодательство, о получении разрешения на запуск беспилотника. Оказалось, что дрон был поднят в небо непосредственно в зоне работы диспетчеров аэродрома Ельцовка. Этот объект, как известно, является испытательной базой авиационного завода имени Чкалова.

В отношении самодеятельного авиатора возбуждено административное дело по статье, подразумевающей ответственность за нарушение правил использования
воздушного пространства. Его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Квадрокоптер#Запуск дрона#Аграрный университет#Административная ответственность
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