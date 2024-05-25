Мужчину накажут за запуск дрона возле аграрного университета в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:05
В Новосибирске местный житель привлечен к административной ответственности за использование квадрокоптера вблизи территории Новосибирского государственного аграрного университета. Мужчина запустил принадлежащий ему летательный аппарат в начале 2024 года, рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как показала прокурорская проверка, новосибирец не побеспокоился, как того требует законодательство, о получении разрешения на запуск беспилотника. Оказалось, что дрон был поднят в небо непосредственно в зоне работы диспетчеров аэродрома Ельцовка. Этот объект, как известно, является испытательной базой авиационного завода имени Чкалова.
В отношении самодеятельного авиатора возбуждено административное дело по статье, подразумевающей ответственность за нарушение правил использования
воздушного пространства. Его могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.