ФСБ: в Барнауле задержали новосибирцев, пытавшихся поджечь избирательный штаб

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Подозреваемые прибыли из Новосибирской области. При задержании у них обнаружили пять самодельных коктейлей Молотова. Лидером группы может быть мужчина 2001 года рождения, приехавший на заработки.
Как сообщили в алтайском управлении ФСБ, молодые люди могли получить задание от запрещенной террористической организации. Для осуществления замысла были привлечены люди 1998 и 2006 годов рождения. Сейчас они заключены под стражу.
Напомним, что после теракта в Крокус Сити Холл 22 марта американские спецслужбы заявили о предупреждении российских коллег о террористических атаках в марте. Сигнал мог быть отработан.