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Новосибирцев подозревают подготовке теракта на выборах

ФСБ: в Барнауле задержали новосибирцев, пытавшихся поджечь избирательный штаб

25 марта 2024, 07:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцев подозревают подготовке теракта на выборах

В Алтайском крае задержали троих новосибирцев, подозреваемых в терроризме

В Барнауле накануне президентских выборов задержали троих человек. Они подозреваются в попытке совершения теракта.

Подозреваемые прибыли из Новосибирской области. При задержании у них обнаружили пять самодельных коктейлей Молотова. Лидером группы может быть мужчина 2001 года рождения, приехавший на заработки.

Как сообщили в алтайском управлении ФСБ, молодые люди могли получить задание от запрещенной террористической организации. Для осуществления замысла были привлечены люди 1998 и 2006 годов рождения. Сейчас они заключены под стражу.

Напомним, что после теракта в Крокус Сити Холл 22 марта американские спецслужбы заявили о предупреждении российских коллег о террористических атаках в марте. Сигнал мог быть отработан.

О теракте в Crocus City Hall предупреждали американские спецслужбы
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