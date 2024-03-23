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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:33

О теракте в Crocus City Hall могли предупреждать заранее

О теракте в Crocus City Hall предупреждали американские спецслужбы

23 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
О теракте в Crocus City Hall могли предупреждать заранее

Американцы могли предупредить Москву о трагедии в Crocus City Hall

22 марта на концертной площадке Crocus City произошел теракт. Неизвестные расстреляли зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». По последним данным, жертвами бойни стали 93 человека. О теракте могли предупредить заранее.

Узнав о трагедии, в Белом доме поспешили заявить, что предупреждали российскую сторону о возможном теракте в марте. При этом преступную акцию планировалось провести в местах массового скопления людей. Об этом сообщил официальный представитель совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Представители российских спецслужб осторожно подтвердили данную информацию.

«Сведения поступали. Они содержали общий характер, без конкретики», — рассказал источник из силовых ведомств РИА «Новости».
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Недавно стало известно о задержании ФСБ одиннадцати человек. Они могут быть причастны к теракту 22 марта.

По последним данным, в результате трагедии пострадали свыше 140 человек. Погибли 93 зрителя, из них трое — дети.

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