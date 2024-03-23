О теракте в Crocus City Hall предупреждали американские спецслужбы

Узнав о трагедии, в Белом доме поспешили заявить, что предупреждали российскую сторону о возможном теракте в марте. При этом преступную акцию планировалось провести в местах массового скопления людей. Об этом сообщил официальный представитель совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.