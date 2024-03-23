О теракте в Crocus City Hall предупреждали американские спецслужбы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Узнав о трагедии, в Белом доме поспешили заявить, что предупреждали российскую сторону о возможном теракте в марте. При этом преступную акцию планировалось провести в местах массового скопления людей. Об этом сообщил официальный представитель совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.
Представители российских спецслужб осторожно подтвердили данную информацию.
«Сведения поступали. Они содержали общий характер, без конкретики», — рассказал источник из силовых ведомств РИА «Новости».
Недавно стало известно о задержании ФСБ одиннадцати человек. Они могут быть причастны к теракту 22 марта.
По последним данным, в результате трагедии пострадали свыше 140 человек. Погибли 93 зрителя, из них трое — дети.