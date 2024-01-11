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Published Сегодня, 12:19

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Первое заседание по делу Кузьменок назначено на 23 января

Бывшего зампрокурора НСО Кузьменок начнут судить в Барнауле

11 января 2024, 12:19
Фото: ksonline.ru
Первое заседание по делу Кузьменок назначено на 23 января

Стала известна дата первого заседания по делу экс-зампрокурора НСО Кузьменок

Стала известна дата первого заседания по делу экс-заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Ее обвиняют в крупном взяточничестве.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на картотеку Ленинского районного суда Барнаула, первое судебное заседание по делу Кузьменок назначено на 23 января. Государственным обвинителем будет первый заместитель Генерального прокурора России Анатолий Разинкин.

Экс-зампрокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок конвоирована в Новосибирск
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Государственный советник юстиции третьего класса, бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск в апреле 2022 года. 27 июня того же года ее задержали в Москве, позже предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и злоупотреблением служебным положением.

В декабре 2022 года Любовь Кузьменок конвоировали в Новосибирск, но в октябре прошлого года по ходатайству Генпрокуратуры России было принято решение о рассмотрении уголовного дела в Барнауле. Материалы дела поступили в суд 9 января.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Генпрокуратура#Взяточничество#Александр Ляхов#Барнаул
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