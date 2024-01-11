Бывшего зампрокурора НСО Кузьменок начнут судить в Барнауле

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на картотеку Ленинского районного суда Барнаула, первое судебное заседание по делу Кузьменок назначено на 23 января. Государственным обвинителем будет первый заместитель Генерального прокурора России Анатолий Разинкин.
Государственный советник юстиции третьего класса, бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск в апреле 2022 года. 27 июня того же года ее задержали в Москве, позже предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и злоупотреблением служебным положением.
В декабре 2022 года Любовь Кузьменок конвоировали в Новосибирск, но в октябре прошлого года по ходатайству Генпрокуратуры России было принято решение о рассмотрении уголовного дела в Барнауле. Материалы дела поступили в суд 9 января.