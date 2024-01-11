Бывшего зампрокурора НСО Кузьменок начнут судить в Барнауле

Государственный советник юстиции третьего класса, бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок была объявлена в международный розыск в апреле 2022 года. 27 июня того же года ее задержали в Москве, позже предъявив обвинение в получении взятки в особо крупном размере, даче взятки, посредничестве во взяточничестве и злоупотреблением служебным положением.