Минобороны отдало 17 военный городок региону: губернатор не спешит забирать

Таким образом, частично выполнено обещание, данное в 2021 году министром обороны Сергеем Шойгу о передаче земли и имущественного комплекса военного городка в ведение Новосибирской области. Об необходимости скорейшего принятия такого решения неоднократно говорили и городские, и областные власти, акцентируя внимание на том, что это поможет спасти комплекс исторических зданий от полного разрушения. Пока здания-памятники находятся на балансе Минобороны, военное ведомство по закону должно заботиться о поддержании их в хорошем состоянии. Но никаких действий в этом направлении не предпринималось.