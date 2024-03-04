Минобороны отдало 17 военный городок региону: губернатор не спешит забирать

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Приказ № 139 за подписью заместителя министра обороны России Тимура Иванова регламентирует передачу части объектов бывшего военного городка № 17 из федеральной собственности в региональную.
«Начальнику федерального государственного казенного учреждения „Сибирское территориальное управление имущественных отношений“ Министерства обороны Российской Федерации в установленном порядке обеспечить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему приказу, в государственную собственность Новосибирской области», — говорится в документе, который был издан еще в 2023 году, но широкой общественности об этом известно не было (копия имеется в распоряжении редакции).
Согласно приложению, речь идет шести земельных участках общей площадью 32 388 квадратных метра с расположенными на них шестью нежилыми зданиями. Судя по кадастровым номерам, это здания батальонных казарм № 17, 69, 70 и 71, учебной команды и двухэтажный жилой дом для офицерских семей. Краснокирпичные постройки 1913-14 годов внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Таким образом, частично выполнено обещание, данное в 2021 году министром обороны Сергеем Шойгу о передаче земли и имущественного комплекса военного городка в ведение Новосибирской области. Об необходимости скорейшего принятия такого решения неоднократно говорили и городские, и областные власти, акцентируя внимание на том, что это поможет спасти комплекс исторических зданий от полного разрушения. Пока здания-памятники находятся на балансе Минобороны, военное ведомство по закону должно заботиться о поддержании их в хорошем состоянии. Но никаких действий в этом направлении не предпринималось.
Казалось бы, приказ Минобороны должен был быть встречен овациями в коридорах власти. Однако со стороны областного руководства реакция оказалась несколько иной.
Спустя почти год после издания приказа губернатор Андрей Травников пишет на имя замминистра обороны Тимура Иванова пространное письмо, в котором признает, что основанием для приказа № 139 стала переписка, которую вело региональное правительство и Минобороны в 2017-20 годах. И речь шла именно о передаче в областную собственность шести строений военного городка для создания там музейного квартала.
Однако, сообщает глава региона, в 2021 году позиция местных властей изменилась — после переговоров с Шойгу речь идет о передаче в собственность Новосибирской области около 48 гектаров земли с расположенными на ней сооружениями, в том числе, и шести зданий, упомянутых в приказе № 139.
«В целях комплексного развития территории Военного городка № 17 с применением подходов комплексного развития территории для реализации программ жилищного строительства, в том числе, для создания благоприятных условий для проживания населения, строительства социальной, коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорого», — так в письме Андрея Травникова обосновано желание получить сразу 48 гектаров земли почти в центре Новосибирска (копия документа имеется в распоряжении редакции).
В обращении к замминистра обороны указан еще ряд формальных юридических аспектов и в финале Травников прости Иванова изменить свой приказ с учетом пожеланий регионального правительства.
Иными словами, просто памятники истории и архитектуры, властям не нужны, а вот в придачу к земле, к которой можно применить так называемый механизм комплексного развития территории (КРТ), вызывающий многочисленные нарекания экспертов и общественников — другое дело.
В свою очередь, гражданская активистка Елена Гавровская, одна из самых активных и авторитетных борцов за сохранение исторического комплекса военного городка, полагает, что нежелание власти брать на баланс несколько объектов связано и с другими причинами.
«Эти казармы под уголовкой, не нужны области такие подарки. Одно уголовное дело о разрушении девяти зданий-памятников ведет военное следственное управление. Второе дело расследует новосибирский СК, там речь идет о халатности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия», — говорит Гавровская.
Между тем, в ближайшее время ожидается решение суда по иску Сибирского территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ (СибТУИО), в котором военное ведомство требует признать незаконным решение региональных властей от 2005 года о включении комплекса зданий бывшего военного городка № 17 в реестр объектов культурного наследия.
Ответчиком выступает правительство Новосибирской области. По мнению военных, решение о придании архитектурному комплексу статуса памятника было принято с нарушением законодательства. Возможное изменение статуса архитектурного ансамбля военного городка снимает ответственность с Минобороны за судьбу частично руинированных строений и дает возможности для уничтожения памятников истории в угоду застройщикам, подчеркивает Елена Гавровская.
Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века — казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.