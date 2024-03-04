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Здания-памятники постепенно разрушаются

Минобороны отдало 17 военный городок региону: губернатор не спешит забирать

4 марта 2024, 05:08
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Здания-памятники постепенно разрушаются

Новосибирская область отказывается забирать здания военного городка № 17

Военное ведомство издало приказ о передачи части исторического военного городка в Октябрьском районе Новосибирска в собственность Новосибирской области. Однако региональные власти встретили эту новость без радости

Приказ № 139 за подписью заместителя министра обороны России Тимура Иванова регламентирует передачу части объектов бывшего военного городка № 17 из федеральной собственности в региональную.

«Начальнику федерального государственного казенного учреждения „Сибирское территориальное управление имущественных отношений“ Министерства обороны Российской Федерации в установленном порядке обеспечить передачу имущества, указанного в приложении к настоящему приказу, в государственную собственность Новосибирской области», — говорится в документе, который был издан еще в 2023 году, но широкой общественности об этом известно не было (копия имеется в распоряжении редакции).

Согласно приложению, речь идет шести земельных участках общей площадью 32 388 квадратных метра с расположенными на них шестью нежилыми зданиями. Судя по кадастровым номерам, это здания батальонных казарм № 17, 69, 70 и 71, учебной команды и двухэтажный жилой дом для офицерских семей. Краснокирпичные постройки 1913-14 годов внесены в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Таким образом, частично выполнено обещание, данное в 2021 году министром обороны Сергеем Шойгу о передаче земли и имущественного комплекса военного городка в ведение Новосибирской области. Об необходимости скорейшего принятия такого решения неоднократно говорили и городские, и областные власти, акцентируя внимание на том, что это поможет спасти комплекс исторических зданий от полного разрушения. Пока здания-памятники находятся на балансе Минобороны, военное ведомство по закону должно заботиться о поддержании их в хорошем состоянии. Но никаких действий в этом направлении не предпринималось.

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Казалось бы, приказ Минобороны должен был быть встречен овациями в коридорах власти. Однако со стороны областного руководства реакция оказалась несколько иной.

Спустя почти год после издания приказа губернатор Андрей Травников пишет на имя замминистра обороны Тимура Иванова пространное письмо, в котором признает, что основанием для приказа № 139 стала переписка, которую вело региональное правительство и Минобороны в 2017-20 годах. И речь шла именно о передаче в областную собственность шести строений военного городка для создания там музейного квартала.

Однако, сообщает глава региона, в 2021 году позиция местных властей изменилась — после переговоров с Шойгу речь идет о передаче в собственность Новосибирской области около 48 гектаров земли с расположенными на ней сооружениями, в том числе, и шести зданий, упомянутых в приказе № 139.

«В целях комплексного развития территории Военного городка № 17 с применением подходов комплексного развития территории для реализации программ жилищного строительства, в том числе, для создания благоприятных условий для проживания населения, строительства социальной, коммунальной инфраструктуры, автомобильных дорого», — так в письме Андрея Травникова обосновано желание получить сразу 48 гектаров земли почти в центре Новосибирска (копия документа имеется в распоряжении редакции).
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В обращении к замминистра обороны указан еще ряд формальных юридических аспектов и в финале Травников прости Иванова изменить свой приказ с учетом пожеланий регионального правительства.

Иными словами, просто памятники истории и архитектуры, властям не нужны, а вот в придачу к земле, к которой можно применить так называемый механизм комплексного развития территории (КРТ), вызывающий многочисленные нарекания экспертов и общественников — другое дело.

В свою очередь, гражданская активистка Елена Гавровская, одна из самых активных и авторитетных борцов за сохранение исторического комплекса военного городка, полагает, что нежелание власти брать на баланс несколько объектов связано и с другими причинами.

«Эти казармы под уголовкой, не нужны области такие подарки. Одно уголовное дело о разрушении девяти зданий-памятников ведет военное следственное управление. Второе дело расследует новосибирский СК, там речь идет о халатности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия», — говорит Гавровская.

Между тем, в ближайшее время ожидается решение суда по иску Сибирского территориального управления имущественных отношений Министерства обороны РФ (СибТУИО), в котором военное ведомство требует признать незаконным решение региональных властей от 2005 года о включении комплекса зданий бывшего военного городка № 17 в реестр объектов культурного наследия.

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Ответчиком выступает правительство Новосибирской области. По мнению военных, решение о придании архитектурному комплексу статуса памятника было принято с нарушением законодательства. Возможное изменение статуса архитектурного ансамбля военного городка снимает ответственность с Минобороны за судьбу частично руинированных строений и дает возможности для уничтожения памятников истории в угоду застройщикам, подчеркивает Елена Гавровская.

Военный городок находится в Октябрьском районе Новосибирска и здесь расположено несколько десятков зданий постройки начала XX века — казармы, офицерские дома, административные сооружения. Значительную часть зданий военные покинули после 2005 года, соединения были перемещены в район полигона Шилово. Большинство строений признаны памятниками архитектуры регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии и продолжают разрушаться.

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