atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 11:54

Published 31 октября, 11:54

Modified 31 октября, 11:56

Updated 31 октября, 11:56

Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен

Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен

31 октября 2024, 11:54
Фото: nostradamvs.livejournal.com.
Десятки огромных памятников разбросаны по Заельцовскому кладбищу — там похоронены жертвы цыганских разборок середины и конца 90-х годов.

Волнения в городе Коркино Челябинской области после убийства местной таксистки, по подозрению в котором был задержан молодой человек, принадлежащий к местной цыганской общине, выявили серьезные провалы в работе местных силовиков. Выяснилось, что в городе в открытую действовала этническая группировка, на счету которой множество незаконных поступков. Горожане неоднократно жаловались и в полицию, и чиновникам разных уровней на притеснения со стороны диаспоры. Однако никакой реакции не было

В Новосибирске в 90-е годы тоже много говорили о преступных кланах, которые, якобы, занимались наркоторговлей. В места компактного проживания цыган, например, в так называемый Кулацкий поселок в Калининском районе, некоторые таксисты отказывались ехать даже днем.

Сейчас ситуация заметно изменилась к лучшему. А свидетельства той поры можно обнаружить на Заельцовском кладбище.

Огромные монументы с мрамором и позолотой, с портретами в полный рост заметно тронуты временем. Где-то отвалились плитки облицовки, в других местах заметны следы потеков грязи. Даты на памятниках примерно одно и те же: середина 90-х — начало 2000-х. В то время в Новосибирске бушевали нарковойны и цыганские кланы принимали в них активное участие. В этих могилах лежат видные представители диаспоры, которые пользовались авторитетом среди соплеменников.

В 90- считалось, что авторитетный цыган должен быть похоронен с максимальным шикомВ 90- считалось, что авторитетный цыган должен быть похоронен с максимальным шиком
В 90- считалось, что авторитетный цыган должен быть похоронен с максимальным шиком. Фото: nostradamvs.livejournal.com

Очевидцы вспоминают, что похороны «цыганских баронов» проходили шумно и многолюдно. В последний путь покойного провожали сотни людей, прямо тут же, на кладбище ставили столы, начинали жарить мясо и наливать напитки. В могилу клали вещи, которые в то время символизировали богатство и успех: золотые украшения, дорогую посуду и алкоголь, видеомагнитофоны и телевизоры.

Чтобы это все не стало добычей грабителей, могилу накрывали бетонной плитой и заливали цементом. Хотя в городе ходит история о том, как злоумышленникам удалось сломать стену склепа одного из видных членов диаспоры и вынести богатства. Но преступников быстро вычислили по отпечаткам, который они оставили на бутылке коньяка, которая в числе прочего была замурована в склепе.

Рассказывают, что задержанные умоляли милиционеров посадить их в одиночные камеры с самыми строгими условиями содержания, лишь бы не столкнуться с местью цыганской общины. Расправа была бы неминуема.

Костюм «Адидас» — престижная одежда в 90-е. Как видим, в бандитских разборках тогда не щадили и совсем юных цыганКостюм «Адидас» — престижная одежда в 90-е. Как видим, в бандитских разборках тогда не щадили и совсем юных цыган
Костюм «Адидас» — престижная одежда в 90-е. Как видим, в бандитских разборках тогда не щадили и совсем юных цыган. Фото: nostradamvs.livejournal.com

Подобные надгробия, поражающие вызывающей роскошью, достаточно типичны для цыган в 90-х годах, говорит краевед и некрополист Лидия Королева. Такие могилы можно встретить на кладбищах других городов. Они — отражение того времени, когда можно стало не прятать богатства, зачастую накопленные незаконными путями. Наоборот, приято было выставлять достаток напоказ.

А вот что касается слова Оглы, которым неизменно заканчивается именная строчка на каждом таком памятнике — это не фамилия, как зачастую ошибочно принято считать. Это знак того, что усопший принадлежал к цыганскому роду, исповедующему ислам. Частица «оглы» встречается у многих народов, от азербайджанцев до жителей Бурятии.

Есть даже памятник, где умерший представитель цыганской диаспоры изображен в полный ростЕсть даже памятник, где умерший представитель цыганской диаспоры изображен в полный рост
Есть даже памятник, где умерший представитель цыганской диаспоры изображен в полный рост. Фото: nostradamvs.livejournal.com

Сегодня новых захоронений в таком стиле практически не появляется. Возможно, дело в том, что сменилась эпоха и ставить подобный монумент сродни выходу в свет в малиновом пиджаке и толстой золотой цепью на шее. Сменилось поколение, да и демонстративно показывать свою состоятельность даже авторитетному цыганскому клану не с руки — могут возникнуть вопросы о размере и источников дохода. Причем как у правоохранительных органов, так и у криминала. Бандиты ведь спустя десятилетия никуда не делись, просто из олимпиек «Адидас» переоделись в люксовые костюмы.

На памятниках изображены атрибуты роскошной жизни, как ее понимали в 90-еНа памятниках изображены атрибуты роскошной жизни, как ее понимали в 90-е
На памятниках изображены атрибуты роскошной жизни, как ее понимали в 90-е. Фото: nostradamvs.livejournal.com

Определить статус, того, кто похоронен в той или иной могиле можно и по тому, что изображено на памятнике. Если человек сидит — он при жизни относился к высшей цыганской касте и его именовали «баро», то есть, очень уважаемый человек, глава рода. Возможно, именно как производная от этого слова и возникало понятие «цыганский барон». Если «баро» сидит, то все вокруг обязаны были стоять, чтобы подчеркнуть свое уважение к нему.

Как новосибирцы конфликтовали с цыганами: история вопроса
Узнать подробнее
Читайте также:
Вандалы разгромили сельское кладбище в Новосибирской областиВ Новосибирске расширят Заельцовское кладбищеТайна 67 свежих могил в лесу Новосибирска раскрыта
#Новосибирск#Цыгане#Памятники#Захоронения#Заельцовское кладбище
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика