Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен

Очевидцы вспоминают, что похороны «цыганских баронов» проходили шумно и многолюдно. В последний путь покойного провожали сотни людей, прямо тут же, на кладбище ставили столы, начинали жарить мясо и наливать напитки. В могилу клали вещи, которые в то время символизировали богатство и успех: золотые украшения, дорогую посуду и алкоголь, видеомагнитофоны и телевизоры.



Чтобы это все не стало добычей грабителей, могилу накрывали бетонной плитой и заливали цементом. Хотя в городе ходит история о том, как злоумышленникам удалось сломать стену склепа одного из видных членов диаспоры и вынести богатства. Но преступников быстро вычислили по отпечаткам, который они оставили на бутылке коньяка, которая в числе прочего была замурована в склепе.



Рассказывают, что задержанные умоляли милиционеров посадить их в одиночные камеры с самыми строгими условиями содержания, лишь бы не столкнуться с местью цыганской общины. Расправа была бы неминуема.