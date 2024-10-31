Цыганские мавзолеи на новосибирском кладбище — кто там похоронен

Posted 31 октября, 11:54
Published 31 октября, 11:54
Modified 31 октября, 11:56
Updated 31 октября, 11:56
Волнения в городе Коркино Челябинской области после убийства местной таксистки, по подозрению в котором был задержан молодой человек, принадлежащий к местной цыганской общине, выявили серьезные провалы в работе местных силовиков. Выяснилось, что в городе в открытую действовала этническая группировка, на счету которой множество незаконных поступков. Горожане неоднократно жаловались и в полицию, и чиновникам разных уровней на притеснения со стороны диаспоры. Однако никакой реакции не было
В Новосибирске в 90-е годы тоже много говорили о преступных кланах, которые, якобы, занимались наркоторговлей. В места компактного проживания цыган, например, в так называемый Кулацкий поселок в Калининском районе, некоторые таксисты отказывались ехать даже днем.
Сейчас ситуация заметно изменилась к лучшему. А свидетельства той поры можно обнаружить на Заельцовском кладбище.
Огромные монументы с мрамором и позолотой, с портретами в полный рост заметно тронуты временем. Где-то отвалились плитки облицовки, в других местах заметны следы потеков грязи. Даты на памятниках примерно одно и те же: середина 90-х — начало 2000-х. В то время в Новосибирске бушевали нарковойны и цыганские кланы принимали в них активное участие. В этих могилах лежат видные представители диаспоры, которые пользовались авторитетом среди соплеменников.
Очевидцы вспоминают, что похороны «цыганских баронов» проходили шумно и многолюдно. В последний путь покойного провожали сотни людей, прямо тут же, на кладбище ставили столы, начинали жарить мясо и наливать напитки. В могилу клали вещи, которые в то время символизировали богатство и успех: золотые украшения, дорогую посуду и алкоголь, видеомагнитофоны и телевизоры.
Чтобы это все не стало добычей грабителей, могилу накрывали бетонной плитой и заливали цементом. Хотя в городе ходит история о том, как злоумышленникам удалось сломать стену склепа одного из видных членов диаспоры и вынести богатства. Но преступников быстро вычислили по отпечаткам, который они оставили на бутылке коньяка, которая в числе прочего была замурована в склепе.
Рассказывают, что задержанные умоляли милиционеров посадить их в одиночные камеры с самыми строгими условиями содержания, лишь бы не столкнуться с местью цыганской общины. Расправа была бы неминуема.
Подобные надгробия, поражающие вызывающей роскошью, достаточно типичны для цыган в 90-х годах, говорит краевед и некрополист Лидия Королева. Такие могилы можно встретить на кладбищах других городов. Они — отражение того времени, когда можно стало не прятать богатства, зачастую накопленные незаконными путями. Наоборот, приято было выставлять достаток напоказ.
А вот что касается слова Оглы, которым неизменно заканчивается именная строчка на каждом таком памятнике — это не фамилия, как зачастую ошибочно принято считать. Это знак того, что усопший принадлежал к цыганскому роду, исповедующему ислам. Частица «оглы» встречается у многих народов, от азербайджанцев до жителей Бурятии.
Сегодня новых захоронений в таком стиле практически не появляется. Возможно, дело в том, что сменилась эпоха и ставить подобный монумент сродни выходу в свет в малиновом пиджаке и толстой золотой цепью на шее. Сменилось поколение, да и демонстративно показывать свою состоятельность даже авторитетному цыганскому клану не с руки — могут возникнуть вопросы о размере и источников дохода. Причем как у правоохранительных органов, так и у криминала. Бандиты ведь спустя десятилетия никуда не делись, просто из олимпиек «Адидас» переоделись в люксовые костюмы.
Определить статус, того, кто похоронен в той или иной могиле можно и по тому, что изображено на памятнике. Если человек сидит — он при жизни относился к высшей цыганской касте и его именовали «баро», то есть, очень уважаемый человек, глава рода. Возможно, именно как производная от этого слова и возникало понятие «цыганский барон». Если «баро» сидит, то все вокруг обязаны были стоять, чтобы подчеркнуть свое уважение к нему.