Пока в планах на этот год установка малой площадки ГТО на ул. Земнухова, 4, там же планируется размещение многофункциональной игровой площадки. Кроме того, областным Минспорта выделено 12 млн. рублей на реконструкцию площадок по адресам: ул. Объединения, 39, ул. Объединения, 94/1 и ул. Олеко Дундича, 27. Также, по поручению губернатора, будут возобновлены работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна «Дельфин» на ул. Флотская. Бассейн, ранее переданный муниципалитету Минобороны, планируется восстановить.