Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Updated Сегодня, 09:45
Еще два района областного центра присоединились к дискуссии «Время требует! Развитие Новосибирска», старт которой дал губернатор Андрей Травников на городском форуме гражданских активистов 13 июня.
На дискуссионной площадке в Калининском районе жители констатировали нехватку спортивных объектов, в первую очередь, мест, чтобы заниматься спортом рядом с домом. Не хватает спортплощадок во дворах, нет воркаута и скейт-парка, которые востребованы у молодежи, удобных мест для спортивного досуга старшего поколения.
Пока в планах на этот год установка малой площадки ГТО на ул. Земнухова, 4, там же планируется размещение многофункциональной игровой площадки. Кроме того, областным Минспорта выделено 12 млн. рублей на реконструкцию площадок по адресам: ул. Объединения, 39, ул. Объединения, 94/1 и ул. Олеко Дундича, 27. Также, по поручению губернатора, будут возобновлены работы по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию бассейна «Дельфин» на ул. Флотская. Бассейн, ранее переданный муниципалитету Минобороны, планируется восстановить.
Еще одно предложение от жителей Калининского района — строительство новой школы искусств. По их мнению, это должно быть учреждение с широким спектром направлений и большой территорией для проведения современных креативных мероприятий.
Свои инициативы в программу по вопросу «Формирование комфортной городской среды» также разработали общественники и эксперты в Заельцовском районе. Одна из главных тем — капитальный ремонт МКД. Активисты отметили необходимость обеспечить прозрачность очередности капремонта, выделить в отдельный вид работ ремонт кровли, создать механизмы взыскания долгов по уплате за капремонт.
Обсуждая вопрос мастер-планирования, участники дискуссионной площадки внесли предложение на региональном уровне утвердить положение о мастер-плане, проработать участие в их обсуждении квалифицированных представителей общественности.
Все предложения, выработанные в ходе прямого диалога представителей власти и активных жителей, будут направлены губернатору Андрею Травникову для формирования дальнейшей программы развития Новосибирска.