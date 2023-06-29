Мэр Новосибирска представил концепцию развития дорожной инфраструктуры города

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В рамках X Международного сибирского транспортного форума мэрия Новосибирска представила на выставке стенд, посвященный перспективам развития дорожно-транспортной сети города.
«Основная задача, которую предстоит решить в будущем, — избавить Новосибирск от пробок. Подсчеты специалистов говорят, что изменить дорожную ситуацию возможно, если построить систему развязок. На макете, который здесь представлен, можно увидеть, как будет выглядеть ул. Большевистская в результате реализации этого проекта. Планируется строительство развязок в районе Октябрьского моста на правом берегу, в районе Матвеевки, где ул. Одоевского выходит на Бердское шоссе. В перспективе также — строительство развязки на улицах Восход, Зыряновской и Гурьевской», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Эти планы были представлены руководителям федерального уровня, в том числе, помощнику Президента РФ Игорю Левитину. По мнению главы муниципалитета, опыт предыдущих форумов показывает, что есть все шансы реализовать планы в конкретные проекты.
Живое обсуждение вызвал проект комплекса многоуровневых дорожных развязок на ул. Большевистской, Бердском шоссе и Старом шоссе. Планы инженеров иллюстрирует макет размером 6 на 1,5 метра в масштабе 1:500. На нём изображены ключевые развязки, которые позволят обеспечить непрерывное бессветофорное движение от площади Инженера Будагова практически до самого Академгородка. В их числе — развязка на площади Инженера Будагова, возводимая в рамках строительства четвертого моста через Обь. Объект будет окончательно оформлен и введён в эксплуатацию вместе со сдачей мостового перехода.
Проект также включает развязку заезда на Октябрьский мост со стороны ул. Большевистской и южный съезд с него со строительством путепровода в створе ул. 2-й Обской. Ориентировочная стоимость этого комплекса — 9,3 млрд рублей.
Предусмотрено развитие ул. Зыряновской в качестве дублера ул. Большевистской со строительством развязки на пересечении с ул. Восход с реконструкцией путепровода через железную дорогу. Реализация проекта позволит перераспределить автомобильные потоки, идущие по ул. Большевистской. Примерная стоимость работ — 2,4 млрд рублей.
Еще один важный проект, отражённый на макете, — строительство развязки на пересечении Бердского шоссе с ул. Одоевского. Она запроектирована в двух уровнях с путепроводом по ул. Одоевского над железной дорогой и Старым шоссе, представляет собой две органично увязанные транспортные развязки. Ориентировочная стоимость строительства — 9,9 млрд рублей.