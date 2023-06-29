atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Изображение материала

Мэр Новосибирска представил концепцию развития дорожной инфраструктуры города

29 июня 2023, 11:29
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Встреча прошла в рамках сибирского транспортного форума
Мэр Анатолий Локоть представил помощнику Президента РФ Игорю Левитину концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска в долгосрочной перспективе

В рамках X Международного сибирского транспортного форума мэрия Новосибирска представила на выставке стенд, посвященный перспективам развития дорожно-транспортной сети города.

«Основная задача, которую предстоит решить в будущем, — избавить Новосибирск от пробок. Подсчеты специалистов говорят, что изменить дорожную ситуацию возможно, если построить систему развязок. На макете, который здесь представлен, можно увидеть, как будет выглядеть ул. Большевистская в результате реализации этого проекта. Планируется строительство развязок в районе Октябрьского моста на правом берегу, в районе Матвеевки, где ул. Одоевского выходит на Бердское шоссе. В перспективе также — строительство развязки на улицах Восход, Зыряновской и Гурьевской», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Эти планы были представлены руководителям федерального уровня, в том числе, помощнику Президента РФ Игорю Левитину. По мнению главы муниципалитета, опыт предыдущих форумов показывает, что есть все шансы реализовать планы в конкретные проекты.

Живое обсуждение вызвал проект комплекса многоуровневых дорожных развязок на ул. Большевистской, Бердском шоссе и Старом шоссе. Планы инженеров иллюстрирует макет размером 6 на 1,5 метра в масштабе 1:500. На нём изображены ключевые развязки, которые позволят обеспечить непрерывное бессветофорное движение от площади Инженера Будагова практически до самого Академгородка. В их числе — развязка на площади Инженера Будагова, возводимая в рамках строительства четвертого моста через Обь. Объект будет окончательно оформлен и введён в эксплуатацию вместе со сдачей мостового перехода.

Проект также включает развязку заезда на Октябрьский мост со стороны ул. Большевистской и южный съезд с него со строительством путепровода в створе ул. 2-й Обской. Ориентировочная стоимость этого комплекса — 9,3 млрд рублей.

Предусмотрено развитие ул. Зыряновской в качестве дублера ул. Большевистской со строительством развязки на пересечении с ул. Восход с реконструкцией путепровода через железную дорогу. Реализация проекта позволит перераспределить автомобильные потоки, идущие по ул. Большевистской. Примерная стоимость работ — 2,4 млрд рублей.

Еще один важный проект, отражённый на макете, — строительство развязки на пересечении Бердского шоссе с ул. Одоевского. Она запроектирована в двух уровнях с путепроводом по ул. Одоевского над железной дорогой и Старым шоссе, представляет собой две органично увязанные транспортные развязки. Ориентировочная стоимость строительства — 9,9 млрд рублей.

Читайте также:
В Новосибирске ищут подрядчика строительства дороги к ЛДСНа ремонт дорог в Советском районе в 2023 году выделят почти 600 млн рублейКакие дороги отремонтирует "Новосибирскавтодор" в областном центре за 209 млн рублей
#Дороги#Реконструкция#Развитие#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Быдло, разборки с пистолетами и драки: назван самый скандальный бар Новосибирска
Сегодня, 04:08
Появились фото восстановленных цветочных композиций на Ленина в Новосибирске
Сегодня, 02:20
Мэр Новосибирска прокомментировал возобновление работы центра ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 03:44
НГУ поднялся, НГТУ упал в престижном международном рейтинге вузов в 2023 году
Сегодня, 04:01
У легендарного Стоквартирного дома в Новосибирске обрушился фасад
Сегодня, 07:36
Сколько стоят похороны в Новосибирске в 2023 году
Сегодня, 09:09