Мэр Новосибирска представил концепцию развития дорожной инфраструктуры города

«Основная задача, которую предстоит решить в будущем, — избавить Новосибирск от пробок. Подсчеты специалистов говорят, что изменить дорожную ситуацию возможно, если построить систему развязок. На макете, который здесь представлен, можно увидеть, как будет выглядеть ул. Большевистская в результате реализации этого проекта. Планируется строительство развязок в районе Октябрьского моста на правом берегу, в районе Матвеевки, где ул. Одоевского выходит на Бердское шоссе. В перспективе также — строительство развязки на улицах Восход, Зыряновской и Гурьевской», — отметил мэр Анатолий Локоть.