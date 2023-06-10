atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Изображение материала

В Новосибирске ищут подрядчика строительства дороги к ЛДС

10 июня 2023, 12:20
Новый ЛДС только на на днях ввели в эксплуатацию
Региональное правительство объявило тендер на строительство дороги к новому ледовому дворцу спорта в пойме Оби

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, правительство Новосибирской области готово заплатить 6,3 млн рублей за 600-метровый участок автомобильной дороги, которая свяжет улицу Немировича-Данченко и территорию ледового дворца спорта.

Кроме строительства дорожного полотна, контракт предусматривает обустройство тротуаров и разбивку газонов. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года.

Ранее мы рассказывали о том, что строительство автодорог к ЛДС обернулось уголовным делом в отношении директора муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его, в частности, обвиняют в использовании речного песка вместо качественных инертных материалов в дорожном строительстве.

Читайте также:
Ростехнадзор разрешил ввод нового ЛДС в эксплуатацию в НовосибирскеЯркую иллюминацию протестировали в новом ЛДС в НовосибирскеСчетная палата выявила завышение цены на 140 млн при строительстве ЛДС в Новосибирске
#ЛДС#Дорога#Тендер#Экономика#Новосибирск
Подпишитесь
Блогерка из Кыштовки набрала миллионы подписчиков на деревенском кринже
Вчера, 04:44
Московские УК захватывают дома в Новосибирске: зачем им это нужно
Вчера, 11:54
Ростехнадзор разрешил ввод нового ЛДС в эксплуатацию в Новосибирске
Вчера, 04:13
В соцсетях жертву домашнего насилия выставили мошенницей
Вчера, 07:43
Дети разбились на аттракционе «Галактика» в парке Новосибирска
Вчера, 02:39
Рейтинг локальных вузов Сибирского региона 2023 — какие университеты вошли в топ
8 июня 08:56