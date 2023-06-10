В Новосибирске ищут подрядчика строительства дороги к ЛДС

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, правительство Новосибирской области готово заплатить 6,3 млн рублей за 600-метровый участок автомобильной дороги, которая свяжет улицу Немировича-Данченко и территорию ледового дворца спорта.
Кроме строительства дорожного полотна, контракт предусматривает обустройство тротуаров и разбивку газонов. Все работы должны быть завершены в срок до 1 сентября текущего года.
Ранее мы рассказывали о том, что строительство автодорог к ЛДС обернулось уголовным делом в отношении директора муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его, в частности, обвиняют в использовании речного песка вместо качественных инертных материалов в дорожном строительстве.