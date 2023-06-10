В Новосибирске ищут подрядчика строительства дороги к ЛДС

Ранее мы рассказывали о том, что строительство автодорог к ЛДС обернулось уголовным делом в отношении директора муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его, в частности, обвиняют в использовании речного песка вместо качественных инертных материалов в дорожном строительстве.