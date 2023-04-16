По сообщениям регионального правительства, акт о приемке ЛДС в эксплуатацию был подписан в конце 2022 года. В реальности до сих пор ледовая арена не функционирует. На днях стало известно, что ледовый дворец спорта требует дополнительных капиталовложений. На окончательную достройку крупнейшего спортивного объекта города хотят потратить еще 2,1 миллиарда рублей. С такими поправками в бюджет-2023 выступило правительство Новосибирской области.