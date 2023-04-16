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Яркую иллюминацию протестировали в новом ЛДС в Новосибирске

16 апреля 2023, 04:04
Фото: atas.info
ЛДС до сих пор не работает, и когда здесь будут проводить хоккейные матчи, неизвестно

Сияющую иллюминацию включили в ледовом дворце спорта в Новосибирске

Световое оборудование, позволяющее устраивать красочные шоу, опробовали в новом ледовом дворце спорта в левобережье Новосибирска

На главной арене нового ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска провели тесты светового оборудования. По словам администрации ЛДС, оно предназначено для работы не только во время спортивных мероприятий, но и для проведения концертов и различных шоу.

На новой спортивной арене планируют проводить развлекательные мероприятия
Видео: телеграм-канал "Новосибирк с огоньком"

По сообщениям регионального правительства, акт о приемке ЛДС в эксплуатацию был подписан в конце 2022 года. В реальности до сих пор ледовая арена не функционирует. На днях стало известно, что ледовый дворец спорта требует дополнительных капиталовложений. На окончательную достройку крупнейшего спортивного объекта города хотят потратить еще 2,1 миллиарда рублей. С такими поправками в бюджет-2023 выступило правительство Новосибирской области.

 

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