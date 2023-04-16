Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
На главной арене нового ледового дворца спорта в Ленинском районе Новосибирска провели тесты светового оборудования. По словам администрации ЛДС, оно предназначено для работы не только во время спортивных мероприятий, но и для проведения концертов и различных шоу.
По сообщениям регионального правительства, акт о приемке ЛДС в эксплуатацию был подписан в конце 2022 года. В реальности до сих пор ледовая арена не функционирует. На днях стало известно, что ледовый дворец спорта требует дополнительных капиталовложений. На окончательную достройку крупнейшего спортивного объекта города хотят потратить еще 2,1 миллиарда рублей. С такими поправками в бюджет-2023 выступило правительство Новосибирской области.