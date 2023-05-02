Акционерное общество "Новосибирскавтодор" стало победителем в пяти электронных конкурсах, объявленных МКУ города Новосибирска "Управление дорожного строительства". Согласно данным сайта госзакупок, общая сумма контрактов составляет 209 832 425 рублей. За эти деньги компания должна выполнить фрезерование существующего дорожного покрытия с последующей укладкой нового слоя асфальтобетонной смеси на улицах Большая, Связистов, Волховская, Полтавская и Выставочная. Максимальный объем работ придется на улицу Большая – ее ремонт обойдется мэрии более чем в 135 млн рублей.