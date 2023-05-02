Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Акционерное общество "Новосибирскавтодор" стало победителем в пяти электронных конкурсах, объявленных МКУ города Новосибирска "Управление дорожного строительства". Согласно данным сайта госзакупок, общая сумма контрактов составляет 209 832 425 рублей. За эти деньги компания должна выполнить фрезерование существующего дорожного покрытия с последующей укладкой нового слоя асфальтобетонной смеси на улицах Большая, Связистов, Волховская, Полтавская и Выставочная. Максимальный объем работ придется на улицу Большая – ее ремонт обойдется мэрии более чем в 135 млн рублей.
Подрядчик должен обеспечить минимальный гарантийный срок на асфальтовое покрытие 4 года.
По данным системы СПАРК, АО "Новосибирскавтодор" является постоянным исполнителем госконтрактов, в 2022 году общая сумма муниципальных и государственных подрядов составила 2,125 млрд рублей. Общая сумма доходов в 2022 году составила 18 293 631 000 рублей, чистая прибыль по итогам года - 821 944 000 рублей.
Основными заказчиками АО "Новосибирскавтодор" являются ФКУ "Сибуправтодор", ГКУ НСО ТУАД и ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".