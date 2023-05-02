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Какие дороги отремонтирует "Новосибирскавтодор" в областном центре за 209 млн рублей

2 мая 2023, 05:04
Фото: atas.info
Самый крупный объем работ компания выполнит на улице Большой

В Новосибирске отремонтирует дороги на 209 млн рублей АО "Новосибирскавтодор"

АО "Новосибирскавтодор" выиграло пять муниципальных тендеров на дорожный ремонт. В 2023 году компания должна отремонтировать дороги в нескольких районах областного центра

Акционерное общество "Новосибирскавтодор" стало победителем в пяти электронных конкурсах, объявленных МКУ города Новосибирска "Управление дорожного строительства". Согласно данным сайта госзакупок, общая сумма контрактов составляет 209 832 425 рублей. За эти деньги компания должна выполнить фрезерование существующего дорожного покрытия с последующей укладкой нового слоя асфальтобетонной смеси на улицах Большая, Связистов, Волховская, Полтавская и Выставочная. Максимальный объем работ придется на улицу Большая – ее ремонт обойдется мэрии более чем в 135 млн рублей.

Подрядчик должен обеспечить минимальный гарантийный срок на асфальтовое покрытие 4 года.

По данным системы СПАРК, АО "Новосибирскавтодор" является постоянным исполнителем госконтрактов, в 2022 году общая сумма муниципальных и государственных подрядов составила 2,125 млрд рублей. Общая сумма доходов в 2022 году составила 18 293 631 000 рублей, чистая прибыль по итогам года - 821 944 000 рублей.

Основными заказчиками АО "Новосибирскавтодор" являются ФКУ "Сибуправтодор", ГКУ НСО ТУАД и ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

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