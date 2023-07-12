Губернатор Андрей Травников поблагодарил тех, кто стоял у истоков организации, за то, что за пять лет совместно с ними удалось создать постоянно действующее и эффективное общественное движение. Глава региона отметил, что многие идеи, которые выдвигались в ходе встреч и совместных дискуссий, воплощены в жизнь.