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В Новосибирске прошел форум движения «Сделай выбор»

12 июля 2023, 09:08
Фото: предоставлено организаторами форума
Движение объединяет общественников из Новосибирской области
В форуме приняли участие около трехсот представителей из муниципалитетов области. Это гражданские активисты, которых уже пять лет объединяет движение «Сделай выбор». В работе приняли участие также депутаты и представители разных уровней власти

По словам сенатора Александра Карелина, который обратился к участникам форума с привествием, проекты, реализуемые в рамках движения, приносят результаты и открывают инициативных людей.

Один из показательных проектов движения «Сделай выбор» называется «Со мной регион успешнее». Более полутора тысяч проектов уже получило грантовую поддержку регионального правительства.

«Все эти инициативы — это проекты обычных граждан. У людей появилась возможность изменить жизнь на родной земле к лучшему, это уникальный опыт не только для области, но и для страны», — говорит руководитель «Школы общественных стартапов», член движения «Сделай выбор» Артём Свиряков.

Участник движения «Сделай выбор», организатор проекта «Дискуссионные площадки в городе» Дмитрий Колпаков, подчеркнул важность того, чтобы власть периодически сверяла свои действия с жителями. Для этого организуются дискуссионные площадки с приглашением экспертов в различных сферах, представителей государственной и муниципальной власти.

«Самое главное, что эти площадки организованы с участием людей, которые на этих территориях проживают. Каждая из них со своей историей, идентичностью, и это требует индивидуального подхода. Мы говорим о городских проблемах и вырабатываем прозрачный, понятный план взаимодействия, исходя из результатов этих дискуссий», — рассказал Дмитрий Колпаков.

Губернатор Андрей Травников поблагодарил тех, кто стоял у истоков организации, за то, что за пять лет совместно с ними удалось создать постоянно действующее и эффективное общественное движение. Глава региона отметил, что многие идеи, которые выдвигались в ходе встреч и совместных дискуссий, воплощены в жизнь.

«За эти пять лет мы смогли с вашим участием сделать даже больше, чем могли предположить в 2018 году. Это и те же национальные проекты, которые наш президент запустил в конце 2018 года, и благодаря которым у нас появились дополнительные возможности развития. Это и новые задачи в связи с пандемией, специальной военной операцией, противодействия санкциям, с которыми мы тоже достойно справляемся. И самое главное, эти новые вызовы не помешали нам реализовывать то, что связано с развитием региона», — сказал Андрей Травников.

Участники движения «Сделай выбор» поддержали Андрея Травникова на выборах губернатора Новосибирской области. Одним из направлений работы движения в ближайшее время станет сбор предложений в программу Андрея Травникова по развитию региона.

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