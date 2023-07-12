Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
По словам сенатора Александра Карелина, который обратился к участникам форума с привествием, проекты, реализуемые в рамках движения, приносят результаты и открывают инициативных людей.
Один из показательных проектов движения «Сделай выбор» называется «Со мной регион успешнее». Более полутора тысяч проектов уже получило грантовую поддержку регионального правительства.
«Все эти инициативы — это проекты обычных граждан. У людей появилась возможность изменить жизнь на родной земле к лучшему, это уникальный опыт не только для области, но и для страны», — говорит руководитель «Школы общественных стартапов», член движения «Сделай выбор» Артём Свиряков.
Участник движения «Сделай выбор», организатор проекта «Дискуссионные площадки в городе» Дмитрий Колпаков, подчеркнул важность того, чтобы власть периодически сверяла свои действия с жителями. Для этого организуются дискуссионные площадки с приглашением экспертов в различных сферах, представителей государственной и муниципальной власти.
«Самое главное, что эти площадки организованы с участием людей, которые на этих территориях проживают. Каждая из них со своей историей, идентичностью, и это требует индивидуального подхода. Мы говорим о городских проблемах и вырабатываем прозрачный, понятный план взаимодействия, исходя из результатов этих дискуссий», — рассказал Дмитрий Колпаков.
Губернатор Андрей Травников поблагодарил тех, кто стоял у истоков организации, за то, что за пять лет совместно с ними удалось создать постоянно действующее и эффективное общественное движение. Глава региона отметил, что многие идеи, которые выдвигались в ходе встреч и совместных дискуссий, воплощены в жизнь.
«За эти пять лет мы смогли с вашим участием сделать даже больше, чем могли предположить в 2018 году. Это и те же национальные проекты, которые наш президент запустил в конце 2018 года, и благодаря которым у нас появились дополнительные возможности развития. Это и новые задачи в связи с пандемией, специальной военной операцией, противодействия санкциям, с которыми мы тоже достойно справляемся. И самое главное, эти новые вызовы не помешали нам реализовывать то, что связано с развитием региона», — сказал Андрей Травников.
Участники движения «Сделай выбор» поддержали Андрея Травникова на выборах губернатора Новосибирской области. Одним из направлений работы движения в ближайшее время станет сбор предложений в программу Андрея Травникова по развитию региона.