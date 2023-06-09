«Очень быстро принимаются решения по СВО — например, сертификат о мерах поддержки. Наша область в этом стала фактически пионером. Очень надеюсь, что мы совместно продолжим курс на развитие региона и поддерживаю нашего губернатора», — сказал Ярослав Фролов.