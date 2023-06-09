Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Около тысячи участников собрал региональный общественный форум, на котором обсудили ситуацию в Новосибирской области и задачи на будущее.
Главный врач ГКБ №34 Ярослав Фролов отметил, что за минувшие пять лет ситуация с выделением на медицину в регионе изменилась в лучшую сторону, в области действуют более 140 программ социальной поддержки.
«Очень быстро принимаются решения по СВО — например, сертификат о мерах поддержки. Наша область в этом стала фактически пионером. Очень надеюсь, что мы совместно продолжим курс на развитие региона и поддерживаю нашего губернатора», — сказал Ярослав Фролов.
Ректор НГУАДИ Наталья Багрова обратила внимание, что в Новосибирской области региональный образовательный комплекс получили беспрецедентную поддержку федерального центра и областного правительства.
Губернатор Новосибирской области, секретарь реготделения «Единой России» Андрей Травников поблагодарил участников за эффективное пятилетнее сотрудничество, поддержку и доверие.
«Чтобы не случилось, какие бы сложности не были, мы сплотились в достижении общих целей. Ставим цели увеличивать доходную базу, смелее принимать решения по поддержке из бюджета важных отраслей экономики… Много вложено в строительство школ и детсадов, полностью проблема не закрыта, но в ближайшие два года наибольшую остроту снимем. Дополнительное внимание нужно уделить системе профессионального образования, сфера соцзащиты, коммунальной сфере и дорогам. Будем проводить донастройку, без резких разворотов, находить возможности привлекать средства, чтобы всё это реализовывать. Поддержка президента у нас есть», — заявил Андрей Травников.
Глава региона добавил, что самый ценный результат за последние пять лет — то сплочение, которого удалось достичь жителям Новосибирской области.