Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин

До этого в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что признанное аварийным жилье, построенное аж в 1945 году, не желают расселять. В доме по улице Бурденко бегают крысы, а на одного из жильцов обрушилась стена. Ремонт в помещении не проводился долгое время. Расселить общежитие планируют в 2025 году, но произойдет это или нет, неизвестно.