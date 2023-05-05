Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к расселению аварийного общежития в городе Новосибирске», - сообщили в пресс-службе СК России.
До этого в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что признанное аварийным жилье, построенное аж в 1945 году, не желают расселять. В доме по улице Бурденко бегают крысы, а на одного из жильцов обрушилась стена. Ремонт в помещении не проводился долгое время. Расселить общежитие планируют в 2025 году, но произойдет это или нет, неизвестно.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о его ходе и результатах расследования.