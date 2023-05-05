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Разрушающейся общагой с крысами в Новосибирске заинтересовался глава СКР Бастрыкин

5 мая 2023, 09:44
Фото: 1MI
По помещению бегают крысы

Разрушающимся общежитием в Новосибирске заинтересовался Бастрыкин

Разрушающееся общежитие в Новосибирске привлекло внимание Следственного комитета. Аварийное жилье взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к расселению аварийного общежития в городе Новосибирске», - сообщили в пресс-службе СК России.

До этого в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что признанное аварийным жилье, построенное аж в 1945 году, не желают расселять. В доме по улице Бурденко бегают крысы, а на одного из жильцов обрушилась стена. Ремонт в помещении не проводился долгое время. Расселить общежитие планируют в 2025 году, но произойдет это или нет, неизвестно.

Председатель СКР Александр  Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову возбудить уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации и представить доклад о его ходе и результатах расследования.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Александр Ляхов#Глава СК Бастрыкин#Общежитие#Аварийный дом
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