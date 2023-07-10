В Новосибирске рухнула стена дома бойца СВО

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:53
Как сообщает Сибкрай. Ru со ссылкой на ГУ МЧС Новосибирской области, обрушение произошло в 22.00 вечера 3 июля. Стена дома по улице Далидовича, 191, является несущей. Никто не пострадал, так как 53-летняя хозяйка дома в тот момент находилась в гостях у дочери.
При этом обрушения оказались критичные, так как дом находится в фактически аварийном состоянии. Ремонт планировал произвести хозяин жилища, но сейчас он находится на специальной военной операции. При этом во время обрушения стены развалились и заранее привезенные им строительные материалы.
Сейчас хозяйка дома находится в другом жилище. Сибирячка обратилась за материальной помощью в администрацию Октябрьского района.