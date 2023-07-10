В Новосибирске обрушилась стена дома в Октябрьском районе

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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В Октябрьском районе Новосибирска произошло частичное обрушение стены частного дома.
Инцидент случился 3 июля и об этом стало известно во время оперативного совещания 10 июля от представителя ГУ МЧС.
— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — рассказал замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия для осмотра и оценки ситуации. К счастью, никто не пострадал.