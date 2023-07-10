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В Новосибирске обрушилась стена дома в Октябрьском районе

10 июля 2023, 04:47
Фото: 1MI
В результате инцидента никто не пострадал
В Октябрьском районе Новосибирска произошло частичное обрушение стены частного дома. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО 10 июля 2023.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло частичное обрушение стены частного дома.

Инцидент случился 3 июля и об этом стало известно во время оперативного совещания 10 июля от представителя ГУ МЧС.

— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — рассказал замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников.

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия для осмотра и оценки ситуации. К счастью, никто не пострадал.

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#Эмилия Губарева#Дом#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#МЧС
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