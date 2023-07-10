В Новосибирске обрушилась стена дома в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска произошло частичное обрушение стены частного дома. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО 10 июля 2023.

В Октябрьском районе Новосибирска произошло частичное обрушение стены частного дома. Инцидент случился 3 июля и об этом стало известно во время оперативного совещания 10 июля от представителя ГУ МЧС. — Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — рассказал замглавы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия для осмотра и оценки ситуации. К счастью, никто не пострадал. В Новосибирске отключили от горячей воды 1397 домов 10 июля 2023 Узнать подробнее Читайте также: Неделя утопленников: МЧС назвало губернатору шокирующее число утонувших новосибирцев