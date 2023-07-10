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Неделя утопленников: МЧС назвало губернатору шокирующее число утонувших новосибирцев

10 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI
Люди тонут в Новосибирске
Названо количество утонувших людей в Новосибирске и области за неделю. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве НСО 10 июля 2023.

Как доложил губернатору представитель МЧС, замначальника главного управления Константин Банников, за неделю в Новосибирской области утонуло несколько человек.

По официальным данным, в воде захлебнулись 5 новосибирцев. В каких районах региона или города это произошло, не уточняется.

Ранее мы рассказывали, что гражданин Беларуси утонул в Новосибирске: его тело достали со дна Шлюзовского канала. Также недавно мы писали о том, что школьник спас рыбака от гибели на воде.

Школьник спас тонущего рыбака под Новосибирском
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#Общество#Город#Происшествия#Утонул#18+#Эмилия Губарева
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