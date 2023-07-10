Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Как доложил губернатору представитель МЧС, замначальника главного управления Константин Банников, за неделю в Новосибирской области утонуло несколько человек.
По официальным данным, в воде захлебнулись 5 новосибирцев. В каких районах региона или города это произошло, не уточняется.
Ранее мы рассказывали, что гражданин Беларуси утонул в Новосибирске: его тело достали со дна Шлюзовского канала. Также недавно мы писали о том, что школьник спас рыбака от гибели на воде.