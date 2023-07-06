Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В Новосибирске, вечером 5 июля, спасатели обнаружили 60-летнего тело пожилого мужчины из Беларуси возле шлюзового канала в Советском районе города. Предварительно известно, что мужчина находился на берегу и уснул, затем свалился в воду и был неспособен выбраться самостоятельно.
Об этом сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на Юрия Перязева, начальника отдела ГО и ЧС Советского района. Умерший был гражданином Беларуси и недавно начал проживать на улице Сиреневая в микрорайоне Шлюз.
Полиция проводит расследование причин смерти мужчины. Также назначены специальные экспертизы для выяснения обстоятельств происшествия.