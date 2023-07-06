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Стало известно, чье тело достали со дна Шлюзовского канала в Новосибирске

6 июля 2023, 08:25
Фото: 1MI
Мужчина утонул 5 июля
Гражданин Беларуси утонул в Новосибирске: его тело достали со дна Шлюзовского канала.

В Новосибирске, вечером 5 июля, спасатели обнаружили 60-летнего тело пожилого мужчины из Беларуси возле шлюзового канала в Советском районе города. Предварительно известно, что мужчина находился на берегу и уснул, затем свалился в воду и был неспособен выбраться самостоятельно.

Об этом сообщает издание «Родные берега» со ссылкой на Юрия Перязева, начальника отдела ГО и ЧС Советского района. Умерший был гражданином Беларуси и недавно начал проживать на улице Сиреневая в микрорайоне Шлюз.

Полиция проводит расследование причин смерти мужчины. Также назначены специальные экспертизы для выяснения обстоятельств происшествия.

В Новосибирске мужчина утонул в Шлюзовом канале — подробности происшествия
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#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Утонул#Эмилия Губарева
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