В Новосибирске, вечером 5 июля, спасатели обнаружили 60-летнего тело пожилого мужчины из Беларуси возле шлюзового канала в Советском районе города. Предварительно известно, что мужчина находился на берегу и уснул, затем свалился в воду и был неспособен выбраться самостоятельно.