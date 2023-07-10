В Новосибирске отключили от горячей воды 1397 домов 10 июля 2023

Без горячей воды остались сегодня новосибирцы. Это связано с испытаниями теплосетей. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО 10 июля 2023.

Как доложил губернатору мэр Анатолий Локоть, горячую воду в домах отключили утром 10 июля. «На сегодняшнее утро в связи с проводимыми работами в рамках к подготовке к зиме было отключено горячее водоснабжение в 1397 объектах. 1154 дома отключены в связи с испытаниями теплосетей. 243 — плановые работы на теплосетях на тех недостатках, которые выявили в ходе прошлых испытаний», — сказал градоначальник. По данным муниципального портала Новосибирска, всего запланировано к отключению — 1251 домов в районах: Железнодорожный район — 3, Заельцовский район — 686, Калининский район — 56, Кировский район — 94, Ленинский район — 73, Октябрьский район — 179, Первомайский район — 134, Центральный район — 26. На карте отключений горячей воды следующая информация: Отключения по районам Фото: map.novo-sibirsk.ru Также с 13 и 15 июля горячую воду отключат в Дзерджинском и Ленинском районах города. Работы будут продолжаться до 24 и 25 июля соответственно. Дзержинский и Ленинский районы Новосибирска останутся без горячей воды с 13 июля 2023 Узнать подробнее Читайте также: 1180 домов отключены от горячей воды 5 июля в Новосибирске — где хуже всего Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки