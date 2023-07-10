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В Новосибирске отключили от горячей воды 1397 домов 10 июля 2023

10 июля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Горячей воды не будет некоторое время
Без горячей воды остались сегодня новосибирцы. Это связано с испытаниями теплосетей. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве НСО 10 июля 2023.

Как доложил губернатору мэр Анатолий Локоть, горячую воду в домах отключили утром 10 июля.

«На сегодняшнее утро в связи с проводимыми работами в рамках к подготовке к зиме было отключено горячее водоснабжение в 1397 объектах. 1154 дома отключены в связи с испытаниями теплосетей. 243 — плановые работы на теплосетях на тех недостатках, которые выявили в ходе прошлых испытаний», — сказал градоначальник.

По данным муниципального портала Новосибирска, всего запланировано к отключению — 1251 домов в районах: Железнодорожный район — 3, Заельцовский район — 686, Калининский район — 56, Кировский район — 94, Ленинский район — 73, Октябрьский район — 179, Первомайский район — 134, Центральный район — 26. На карте отключений горячей воды следующая информация:

Отключения по районамОтключения по районам
Отключения по районам
Фото: map.novo-sibirsk.ru

Также с 13 и 15 июля горячую воду отключат в Дзерджинском и Ленинском районах города. Работы будут продолжаться до 24 и 25 июля соответственно.

Дзержинский и Ленинский районы Новосибирска останутся без горячей воды с 13 июля 2023
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Горячая вода#Отключение
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