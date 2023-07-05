1180 домов отключены от горячей воды 5 июля в Новосибирске — где хуже всего

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Судя по карте «Мой Новосибирск», на данный момент без водоснабжения находятся 1180 домов из-за гидравлических испытаний. Только 1 здание в Академгородке попало под аварийное отключение.
Больше всего домов, отключенных от горячей воды, находятся в Заельцовском районе (677), в Октябрьском (152) и Кировском (120). Также кипятка нет в многоэтажках Центрального, Ленинского, Первомайского и других районов города.
Ранее в СГК предупреждали, что с 5 по 14 июля будет проходить расхолаживать сети на ТЭЦ-2. Также в этот период без воды останутся жители зоны ТЭЦ-4.