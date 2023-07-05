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1180 домов отключены от горячей воды 5 июля в Новосибирске — где хуже всего

5 июля 2023, 06:38
Фото: 1MI
Где отключили горячую воду в Новосибирске 5 июля

В Новосибирске 1180 домов отключили от горячей воды 5 июля

Без горячей воды 5 июля остались многоэтажные дома в 10 районах Новосибирска. Рассказываем, где больше всего отключений.

Судя по карте «Мой Новосибирск», на данный момент без водоснабжения находятся 1180 домов из-за гидравлических испытаний. Только 1 здание в Академгородке попало под аварийное отключение.

Больше всего домов, отключенных от горячей воды, находятся в Заельцовском районе (677), в Октябрьском (152) и Кировском (120). Также кипятка нет в многоэтажках Центрального, Ленинского, Первомайского и других районов города.

Ранее в СГК предупреждали, что с 5 по 14 июля будет проходить расхолаживать сети на ТЭЦ-2. Также в этот период без воды останутся жители зоны ТЭЦ-4.

Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
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#Алина Шефер#Общество#Горячая вода#Отключение#Новосибирск#Новосибирская область
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Горячая вода отключена в трех районах Новосибирска с 5 июля 2023: адреса и сроки
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