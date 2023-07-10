Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В ближайшие дни жители Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска будут без горячей воды из-за испытаний теплосетей. Такая практика проводится регулярно компанией СГК. В Ленинском районе испытания начнутся 15 июля, а в Дзержинском районе — 13 июля. При этом, несколько дней до отключения вода в кранах будет постепенно охлаждаться.
В зоне ТЭЦ-5, которая находится в правобережье Новосибирска, горячая вода пропадет на следующих улицах: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажные переулки, 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова и так далее.
Испытания в СГК обещают завершить до 24 июля, но возможно, что вода вернется в краны раньше этого срока.
В Ленинском районе испытания начнутся 15 июля и затронут следующие улицы: Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до улицы Блюхера), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Карла Маркса, часть улицы Вертковской в Кировском районе, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина) в Кировском районе, ЖК «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама» и так далее. Планируется завершить работы до 25 июля.