В ближайшие дни жители Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска будут без горячей воды из-за испытаний теплосетей. Такая практика проводится регулярно компанией СГК. В Ленинском районе испытания начнутся 15 июля, а в Дзержинском районе — 13 июля. При этом, несколько дней до отключения вода в кранах будет постепенно охлаждаться.