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Дзержинский и Ленинский районы Новосибирска останутся без горячей воды с 13 июля 2023

10 июля 2023, 03:05
Фото: 1MI
Очередной этап испытаний трубопроводов начинает на этой неделе
Жители Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска останутся без горячей воды с 13 и 15 июля из-за проведения испытаний теплосетей, которые будут продолжаться до 24 и 25 июля соответственно.

В ближайшие дни жители Дзержинского и Ленинского районов Новосибирска будут без горячей воды из-за испытаний теплосетей. Такая практика проводится регулярно компанией СГК. В Ленинском районе испытания начнутся 15 июля, а в Дзержинском районе — 13 июля. При этом, несколько дней до отключения вода в кранах будет постепенно охлаждаться.

В зоне ТЭЦ-5, которая находится в правобережье Новосибирска, горячая вода пропадет на следующих улицах: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажные переулки, 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова и так далее.

Испытания в СГК обещают завершить до 24 июля, но возможно, что вода вернется в краны раньше этого срока.

В Ленинском районе испытания начнутся 15 июля и затронут следующие улицы: Планировочная, Котовского (от улицы Пермитина до улицы Блюхера), Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, Карла Маркса, часть улицы Вертковской в Кировском районе, Геодезическая, Новогодняя, Н-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Ватутина) в Кировском районе, ЖК «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама» и так далее. Планируется завершить работы до 25 июля.

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