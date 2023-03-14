В Новосибирске 20 жильцов дома на Линейной получат деньги вместо квартир

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:32
По словам заместителя мэра, по 10 квартирам соглашения уже заключены, еще по 9 документы отправлены в Росреестр и ожидается решение по ним.
Владельцы первой квартиры, с которыми заключен договор, вскоре получат компенсацию за утерянное жилье. Напомним, что в доме № 39 на Линейной улице произошла утечка газа, в результате чего случился хлопок и обрушились два подъезда. Погибших – 15 человек.
Отметим, что ранее жильцы соседних домов не получили компенсацию за разбитые окна. Однако во время совещания мэр Анатолий Локоть поручил оказать помощь в этом вопросе.
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