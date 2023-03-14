В Новосибирске 20 жильцов дома на Линейной получат деньги вместо квартир

Владельцы первой квартиры, с которыми заключен договор, вскоре получат компенсацию за утерянное жилье. Напомним, что в доме № 39 на Линейной улице произошла утечка газа, в результате чего случился хлопок и обрушились два подъезда. Погибших – 15 человек.