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Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:32

Updated Сегодня, 03:32

В Новосибирске 20 жильцов дома на Линейной получат деньги вместо квартир

14 марта 2023, 03:30
Фото: atas.info
Другим жильцам дадут квартиры
Двадцать собственников квартир разрушенного дома на Линейной готовы получить денежную компенсацию вместо нового жилья, о чем сообщил вице-мэр Алексей Кондратьев во время аппаратного совещания.

По словам заместителя мэра, по 10 квартирам соглашения уже заключены, еще по 9 документы отправлены в Росреестр и ожидается решение по ним.

Владельцы первой квартиры, с которыми заключен договор, вскоре получат компенсацию за утерянное жилье. Напомним, что в доме № 39 на Линейной улице произошла утечка газа, в результате чего случился хлопок и обрушились два подъезда. Погибших – 15 человек.

Отметим, что ранее жильцы соседних домов не получили компенсацию за разбитые окна. Однако во время совещания мэр Анатолий Локоть поручил оказать помощь в этом вопросе.

Также читай о том, что у разрушенного дома начали шататься плиты. Он требует срочного сноса. 

Дом-призрак: в Новосибирске шатаются плиты взорвавшегося дома на Линейной
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#Эмилия Губарева#Дом#Аварийный дом#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#Газ#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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