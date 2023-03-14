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По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска, взорвавшийся дом на Линейной, 39 требует срочного сноса. В настоящий момент заключен договор с частным охранным предприятием, там стоят два поста охраны, так как на территорию проникают мародеры.
«Готовим документы на комиссию по резервному фонду. Запросили средства, будем заключать договор в рамках ЧС на проект сноса объекта в максимальные сроки. Также было обращение в СК, так как еще ведутся следственные действия», - сказал заместитель мэра Алексей Кондратьев.
«Наблюдаем, что есть подвижка плит на этом объекте за период с момента взрыва. Поэтому со сносом будем торопиться. При таком движении плит, может быть опасность для соседнего здания [Прим. ред. – там находится медицинский центр]. Параллельно подготовили обращение в прокуратуру города с целью принять меры в отношении собственника объекта, может быть прекращения деятельности объекта в целях обеспечения безопасности и сотрудников объекта и клиентов», - заключил начальник департамента.
Учитывая высокую опасность объекта, мэр Анатолий Локоть поручил усилить охрану, чтобы избежать несанкционированное проникновения на территорию, ускорить меры по разработке документации и принятие мер по сносу здания, а также завершить выносить из последних 6-ти квартир вещи.
Также мэр отметил, чтобы были приняты меры по оказанию помощи жителям соседних домов, которые тоже пострадали во время взрыва. У некоторых жильцов выбило окна, и они получили существенный ущерб. Локоть поручил оказать им помощь.