В Новосибирске соседи взорвавшегося дома месяц живут с разбитыми окнами на Линейной

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Во время взрыва газа в доме 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске у соседних домов выбило окна. По словам местных жителей, в доме № 41 даже пошли трещины по фасаду.
Несколько жильцов рассказали СМИ, что за месяц им так и не выплатили компенсации за ущерб. Горожане поставили окна за свои деньги, но некоторые сибиряки все же ждут денежную компенсацию. На это время некоторые просто заклеили окно пленкой из-за дороговизны новых пластиковых окон.
Напомним, что в доме № 39 на Линейной произошла утечка газа, в результате, из-за хлопка, частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, а еще 39 пострадали.