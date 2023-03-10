В Новосибирске соседи взорвавшегося дома месяц живут с разбитыми окнами на Линейной

Несколько жильцов рассказали СМИ, что за месяц им так и не выплатили компенсации за ущерб. Горожане поставили окна за свои деньги, но некоторые сибиряки все же ждут денежную компенсацию. На это время некоторые просто заклеили окно пленкой из-за дороговизны новых пластиковых окон.