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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Новосибирске соседи взорвавшегося дома месяц живут с разбитыми окнами на Линейной

10 марта 2023, 05:37
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Некоторые жильцы заклеили окна пленками
Месяц живут с разбитыми окнами соседи дома на улице Линейной, 39, в котором произошел взрыв газа. Компенсацию жильцы так и не получили.

Во время взрыва газа в доме 9 февраля на улице Линейной в Новосибирске у соседних домов выбило окна. По словам местных жителей, в доме № 41 даже пошли трещины по фасаду.

От хлопка выбило окна у соседних домов
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Несколько жильцов рассказали СМИ, что за месяц им так и не выплатили компенсации за ущерб. Горожане поставили окна за свои деньги, но некоторые сибиряки все же ждут денежную компенсацию. На это время некоторые просто заклеили окно пленкой из-за дороговизны новых пластиковых окон.

Напомним, что в доме № 39 на Линейной произошла утечка газа, в результате, из-за хлопка, частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, а еще 39 пострадали.

В Новосибирске не все собственники квартир на Линейной получат компенсации
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#Эмилия Губарева#Взрыв дома на ул. Линейной#Взрыв#Газ#Дом#Происшествия#Город#Общество#Новосибирск
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