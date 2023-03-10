Новосибирские прокуроры проверят рухнувший у ветерана потолок

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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«Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по публикации в СМИ об обрушении потолка в квартире дома 75 по улице Калинина», - указано в телеграм-канале областной прокуратуры.
Работники прокуратуры проверят исполнение жилищного законодательства. Стоит отметить, что ранее надзорным органом было установлено, что в доме не проводилось обследование на предмет его возможной аварийности. Главе Центрального округа Новосибирска в начале марта внесли представление об устранении соответствующих нарушений.
До этого в СМИ появилась информация об обрушении потолка в квартире ветерана труда Эвы Рыбалко. Родственники пожилой женщины рассказали, что до этого в потолке образовалась течь, которая со временем увеличилась. При этом на ситуацию местные ЖЭУ и ТСЖ умудрялись не реагировать в течение пятнадцати лет.
Напомним, что с февраля новосибирцы будут оплачивать вывоз мусора новому региональному оператору — МУП «Сах». Атас.инфо дал пошаговую инструкцию о способах своевременного вноса платежей во избежание задолженности.