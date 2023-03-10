Новосибирские прокуроры проверят рухнувший у ветерана потолок

До этого в СМИ появилась информация об обрушении потолка в квартире ветерана труда Эвы Рыбалко. Родственники пожилой женщины рассказали, что до этого в потолке образовалась течь, которая со временем увеличилась. При этом на ситуацию местные ЖЭУ и ТСЖ умудрялись не реагировать в течение пятнадцати лет.