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Новосибирские прокуроры проверят рухнувший у ветерана потолок

10 марта 2023, 07:34
Фото: Телеграм-канал прокуратуры Новосибирской области
Новосибирские прокуроры займутся обрушением потолка
Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о возникновении аварийной ситуации в доме по улице Калинина в Новосибирске. Ранее в СМИ сообщалось о рухнувшем потолке в одной из квартир. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по публикации в СМИ об обрушении потолка в квартире дома 75 по улице Калинина», - указано в телеграм-канале областной прокуратуры.

Работники прокуратуры проверят исполнение жилищного законодательства. Стоит отметить, что ранее надзорным органом было установлено, что в доме не проводилось обследование на предмет его возможной аварийности. Главе Центрального округа Новосибирска в начале марта внесли представление об устранении соответствующих нарушений.

До этого в СМИ появилась информация об обрушении потолка в квартире ветерана труда Эвы Рыбалко. Родственники пожилой женщины рассказали, что до этого в потолке образовалась течь, которая со временем увеличилась. При этом на ситуацию местные ЖЭУ и ТСЖ умудрялись не реагировать в течение пятнадцати лет.

Напомним, что с февраля новосибирцы будут оплачивать вывоз мусора новому региональному оператору — МУП «Сах». Атас.инфо дал пошаговую инструкцию о способах своевременного вноса платежей во избежание задолженности.

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#Александр Ляхов#Прокуратура#Проверка#ЖКХ#Ветеран#Аварийный дом#Общество#Новосибирск
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