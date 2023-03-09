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Published Сегодня, 03:46

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Электричество восстановили после аварии в Новосибирской области

9 марта 2023, 03:46
Фото: 1MI
Электричество восстановили в дома новосибирцев
Жителям Новосибирской области восстановили электроснабжение после аварии 8 марта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Без света и электроэнергии остались новосибирцы на несколько часов в праздничный выходной. Сообщалось, что произошла авария на линии 10-0,4кВ.

Специалисты, в составе 11 бригад, выехали на ремонт. Электроснабжение восстановили к 22 часам вечера.

Напомним, коммуникации на ЛЭП снес ураганный ветер. Из-за этого электричества лишились жители двух районов Новосибирска, а также Карасука, Чулыма, Черепаново и Новосибирского района.

#Электричество#Коммунальная авария#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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