Электричество восстановили после аварии в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
Без света и электроэнергии остались новосибирцы на несколько часов в праздничный выходной. Сообщалось, что произошла авария на линии 10-0,4кВ.
Специалисты, в составе 11 бригад, выехали на ремонт. Электроснабжение восстановили к 22 часам вечера.
Напомним, коммуникации на ЛЭП снес ураганный ветер. Из-за этого электричества лишились жители двух районов Новосибирска, а также Карасука, Чулыма, Черепаново и Новосибирского района.