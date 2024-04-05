В доме с 60-летней историей пошли трещины на стенах — жильцы требуют экспертизу

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В настоящий момент трескаются буквально все стены как с внешней, так и с внутренней стороны здания. Трещины образовались и на потолке, с которого постепенно осыпается штукатурка.
Пятиэтажка была возведена в 1963 году, о проведении капитального ремонта ничего неизвестно. Жильцы собирают деньги для проведения экспертизы здания, всего, по информации «КП-Новосибирск», требуется 250 тысяч рублей. Процесс может ускорить прокуратура.
“Прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ об образовании трещин в конструкциях жилого здания. Будет дана оценка соблюдения жилищных прав граждан и компетентности должностных лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом», — рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, что в Черепановском районе прямо во время занятий обрушилась крыша школы в поселке Пушной. К счастью, ученики не пострадали.