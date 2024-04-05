atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Дом постепенно разрушается

В доме с 60-летней историей пошли трещины на стенах — жильцы требуют экспертизу

5 апреля 2024, 10:39
Фото: КП-Новосибирск
Дом постепенно разрушается

В Новосибирске трескаются стены в доме на Блюхера

В Новосибирске на стенах пятиэтажной «хрущевки» на улице Блюхера, 49 возникли трещины. Дом постепенно приходит в негодность, что волнует жильцов.

В настоящий момент трескаются буквально все стены как с внешней, так и с внутренней стороны здания. Трещины образовались и на потолке, с которого постепенно осыпается штукатурка.

Пятиэтажка была возведена в 1963 году, о проведении капитального ремонта ничего неизвестно. Жильцы собирают деньги для проведения экспертизы здания, всего, по информации «КП-Новосибирск», требуется 250 тысяч рублей. Процесс может ускорить прокуратура.

«Доски положим — и все»: новосибирцы жалуются на рухнувшее крыльцо аварийного дома
Узнать подробнее
Прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ об образовании трещин в конструкциях жилого здания. Будет дана оценка соблюдения жилищных прав граждан и компетентности должностных лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом», — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что в Черепановском районе прямо во время занятий обрушилась крыша школы в поселке Пушной. К счастью, ученики не пострадали.

В новосибирской школе рухнула крыша — как поступят с учениками?
Узнать подробнее
Читайте также:
Ураган сорвал крышу со школы в Новосибирской области Власти Новосибирска не признаются в порче памятников Алтайской железной дорогиБастрыкин проверит разрушение 100-летних домов в Новосибирске
#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Ветхое жилье#Прокуратура#Аварийный дом#Александр Ляхов
Подпишитесь
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
Вчера, 09:56
ХК «Сибирь» рассталась с кандидатом в тренеры — кто им станет
Сегодня, 10:03
«Вышел вынести мусор и пропал»: в Новосибирске ищут 23-летнего мужчину
Сегодня, 07:24
«Ниссан» влетел в припаркованный КАМАЗ — водитель и три юные девушки в больнице
Сегодня, 04:06
Дело на директора пансионата для престарелых «Кедр» возбудили в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Общественники требуют у губернатора запретить аборты в регионе
Вчера, 04:14
"