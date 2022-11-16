В Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения

Одна из жильцов Лариса Белаш рассказала, что на днях в комнаты начала просачиваться дождевая вода. А всё из-за частичного отсутствия крыши на здании – её снесло ураганом в конце октября. И сейчас местных больше волнует сырое состояние потолков.