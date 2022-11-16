В Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения

Одна из жильцов Лариса Белаш рассказала, что на днях в комнаты начала просачиваться дождевая вода. А всё из-за частичного отсутствия крыши на здании – её снесло ураганом в конце октября. И сейчас местных больше волнует сырое состояние потолков.
«Немного капает с улицы в те комнаты, которые не пострадали от стихии, а в остальных потоп. Всех, кто там жил, расселили, а других нет. И мы живем с постоянным страхом, что сырые потолки обвалятся нам на голову. Здесь живут пенсионеры и дети», - рассказала Atas.info Лариса.
По словам женщины, рядом с общежитием идет строительство транспортной развязки и из-за этих работ дом находится в состоянии постоянной вибрации. Ремонт крыши усугубляет положение. Зданию уже более полувека, перекрытия деревянные, и к этому прибавились отсыревшие потолки и отсутствие крыши.
«Фасад дома уже давно весь в трещинах, внутри тоже самое. Однако власти на это никак не реагируют. Даже крышу восстанавливают очень медленно – успели бы до морозов. По-хорошему, здание уже давно надо было расселять».