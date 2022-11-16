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В Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения

Сегодня, 03:59
Фото: Коллаж фото Ларисы Белаш/АСТ-54
В Новосибирске жильцы оставшегося без крыши общежития боятся его обрушения
Жители пострадавшего от урагана общежития № 8 на Станционной в Новосибирске обеспокоены аварийным состоянием здания. Они боятся, что потолки могут обрушиться на их головы в любой момент из-за потопа.

Одна из жильцов Лариса Белаш рассказала, что на днях в комнаты начала просачиваться дождевая вода. А всё из-за частичного отсутствия крыши на здании – её снесло ураганом в конце октября. И сейчас местных больше волнует сырое состояние потолков.

«Немного капает с улицы в те комнаты, которые не пострадали от стихии, а в остальных потоп. Всех, кто там жил, расселили, а других нет. И мы живем с постоянным страхом, что сырые потолки обвалятся нам на голову. Здесь живут пенсионеры и дети», - рассказала Atas.info Лариса.

По словам женщины, рядом с общежитием идет строительство транспортной развязки и из-за этих работ дом находится в состоянии постоянной вибрации. Ремонт крыши усугубляет положение. Зданию уже более полувека, перекрытия деревянные, и к этому прибавились отсыревшие потолки и отсутствие крыши.

«Фасад дома уже давно весь в трещинах, внутри тоже самое. Однако власти на это никак не реагируют. Даже крышу восстанавливают очень медленно – успели бы до морозов. По-хорошему, здание уже давно надо было расселять».
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ураган#Крыша#Потоп
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