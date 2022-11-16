Пострадавших нет: подробности и видео пожара в Ленинском районе

Первый расчет оказался на месте через 7 минут после звонка. К этому времени, второй, третий этажи и чердачное перекрытие уже были объяты пламенем. Порывы ветра способствовали возгоранию крыши кирпичного здания.
На второй этаж здания смогли попасть газодымозащитники — людей в заброшенном здание они не нашли.
В операции были задействованы 63 человека и 19 единиц спецтехники. Тушить здание начали с восточной и западной сторон дома с помощью четырех пожарных стволов.
Огнем была охвачена площадь до 800 кв. метров.
Ранее сообщалось о возгорании заброшенного здания бывшего РОВД.