atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пострадавших нет: подробности и видео пожара в Ленинском районе

Сегодня, 15:23
Фото: VK-сообщество "Инцидент Новосибирск"
Горящее здание
Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 19:40 и уже через 38 минут пожарным удалось локализовать возгорание.

Первый расчет оказался на месте через 7 минут после звонка. К этому времени, второй, третий этажи и чердачное перекрытие уже были объяты пламенем. Порывы ветра способствовали возгоранию крыши кирпичного здания.

На второй этаж здания смогли попасть газодымозащитники — людей в заброшенном здание они не нашли.

В операции были задействованы 63 человека и 19 единиц спецтехники. Тушить здание начали с восточной и западной сторон дома с помощью четырех пожарных стволов.

Огнем была охвачена площадь до 800 кв. метров.

Ранее сообщалось о возгорании заброшенного здания бывшего РОВД.

Читайте также:
Отец и сын заживо сгорели в своем доме под НовосибирскомДиректор пытался скрыть пожар на свалке под Новосибирскомhttps://atas.info/news/2022-11-08/v-novosibirske-zagorelsya-ekskavator-vo-vremya-stroitelstva-chetvertogo-mosta-8-noyabrya-2583361
#Новосибирск#Видео#Общество#Город#Происшествия#Пожар#МЧС#Бывшее РОВД
Подпишитесь
В Новосибирске задержан глава "Метро МиР" Мысик - он строил ЛДС и "Спортивную"
Вчера, 13:08
"Это удар по мэру" – эксперты о задержании в Новосибирске главы "Метро МиР" Мысика
Вчера, 17:32
Экс-гендиректор "Стрижей" Поляков отдал половину новой компании девелоперу из Томска
Вчера, 12:15
Тайный худсовет Новосибирска 2022: его состав спрятали подальше
14 ноября, 17:45
Погода на Новый год-2023: опубликован прогноз на новогоднюю ночь, 31 декабря-1 января
Вчера, 08:47
Директор школы №197 Новосибирска, где утонула девочка, зарабатывала 77000 руб в месяц
Вчера, 13:34