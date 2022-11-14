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Отец и сын заживо сгорели в своем доме под Новосибирском

Сегодня, 05:35
Фото: 1MI
Пожар унес жизнь пенсионера и его сына

В Новосибирской области в пожаре погибли два человека

Сегодня утром в Венгеровском районе произошел пожар, в котором погибли двое мужчин, подробности рассказали в СУ СК по НСО.

По данным Следственного комитета, 14 ноября загорелся частный дом в селе Шипицино Новосибирской области. На место прибыли спасатели.

В ходе тушения пожара были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 27-летнего сына. Следователи организовали проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, что ранее кафе узбекской кухни на улице Суходольная, 20к1 вспыхнуло в Новосибирске. Все обошлось без пострадавших. 

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Читайте также о том, как в Новосибирской области прошел суд над фигурантами дела, которых обвиняют в гибели 10 рабочих на обувной фабрике в начале 2018 года. 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирская область#Пожар
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