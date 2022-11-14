Отец и сын заживо сгорели в своем доме под Новосибирском

По данным Следственного комитета, 14 ноября загорелся частный дом в селе Шипицино Новосибирской области. На место прибыли спасатели.
В ходе тушения пожара были обнаружены тела 65-летнего хозяина дома и его 27-летнего сына. Следователи организовали проверку. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее кафе узбекской кухни на улице Суходольная, 20к1 вспыхнуло в Новосибирске. Все обошлось без пострадавших.
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