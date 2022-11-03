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Раскрыт приговор по делу о гибели 10 рабочих на обувной фабрике под Новосибирском

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
Пожар произошел в 2018 году

Новосибирский суд вынес приговор по делу о гибели 10 рабочих на обувной фабрике

В Новосибирской области прошел суд над фигурантами дела, которых обвиняют в гибели 10 рабочих на обувной фабрике в начале 2018 года, подробности рассказали в областном судебном департаменте.

Крупный пожар произошел в январе 2018 года в Искитимском районе. Тогда загорелась фабрика по выпуску резиновой обуви. После ликвидации огня в помещении были найдены 10 тел рабочих – 7 граждан КНР, 2 из Киргизии и одного россиянина. Причиной пожара назвали короткое замыкание.

На скамье подсудимых оказались руководитель фабрики «Обувь-НСК» Александр Меновщиков, исполнительный директор предприятия Андрей Мамедов и собственник производственного помещения Василий Мамедов. Следствие считает, что все трое провели преступную небрежность в эксплуатации электросетей, тем самым нарушив требования пожарной безопасности.

Решением суда, Василий Мамедов получил два года условно, Андрей Мамедов и Александр Меновщиков - 3 года условно с испытательным сроком.

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