Прокурорская проверка показала, что после пожара полигона ТКО в селе Прокудское Коченевского района был выявлен целый ряд нарушений. Огонь тушили около двух недель.
Изначально о возгорании эксплуатирующая компания ООО «Водолей» не сообщила и пыталась справляться с огнем самостоятельно три дня, но стихия распространялась все дальше и дальше.
Кроме этого, были выявлены и другие нарушения: полигон не состоял на учете объектов, загрязняющих окружающую среду, объекты размещения свалки не инвентаризованы, показатели загрязнения не измерены.
За многочисленные нарушения директор получил представление. Руководитель привлечен к административной ответственности. Он оштрафован на 100 тысяч рублей.
Напомним, в микрорайоне Клюквенный была ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов. Этот участок находится в собственности правительства НСО. В итоге власти получили представление.