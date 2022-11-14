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Директор пытался скрыть пожар на свалке под Новосибирском

Сегодня, 05:08
Фото: 1MI
Самостоятельно компания тушила пожар три дня, но становилось только хуже

Директор компании получил штраф за пожар на свалке в Новосибирской области

За масштабный пожар на мусорном полигоне директора компании оштрафовали на 100 тысяч рублей, подробности рассказали в прокуратуре региона.

Прокурорская проверка показала, что после пожара полигона ТКО в селе Прокудское Коченевского района был выявлен целый ряд нарушений. Огонь тушили около двух недель.

Изначально о возгорании эксплуатирующая компания ООО «Водолей» не сообщила и пыталась справляться с огнем самостоятельно три дня, но стихия распространялась все дальше и дальше.

Кроме этого, были выявлены и другие нарушения: полигон не состоял на учете объектов, загрязняющих окружающую среду, объекты размещения свалки не инвентаризованы, показатели загрязнения не измерены.

За многочисленные нарушения директор получил представление. Руководитель привлечен к административной ответственности. Он оштрафован на 100 тысяч рублей.

Напомним, в микрорайоне Клюквенный была ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов. Этот участок находится в собственности правительства НСО. В итоге власти получили представление. 

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#Пожар
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