Прокуратура проверила соблюдение закона об охране окружающей среды. Выяснилось, что на территории микрорайона Клюквенный в Калининском районе есть свалка. Этот участок находится в собственности правительства НСО.
В итоге региональное правительство получило представление от прокуратуры. В «бюджет Новосибирской области включены ассигнования в размере 1 500 тыс. руб. на оплату расходов по ликвидации свалки», объяснили в прокуратуре.
Территорию под свалкой очистили. Площадь мусорных завалов достигла 156 га.
Напомним, что ранее 6 тысяч тонн мусора вывезли с огромной свалки под Новосибирском. Сейчас участок полностью очищен от отходов.