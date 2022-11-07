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Свалка больше не будет докучать новосибирцам в микрорайоне Клюквенный

Сегодня, 02:25
Фото: 1MI
Внесено представление правительству НСО

Свалку ликвидировали в микрорайоне Клюквенный в Новосибирске

В микрорайоне Клюквенный была ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов, подробности рассказали в прокуратуре региона.

Прокуратура проверила соблюдение закона об охране окружающей среды. Выяснилось, что на территории микрорайона Клюквенный в Калининском районе есть свалка. Этот участок находится в собственности правительства НСО.

В итоге региональное правительство получило представление от прокуратуры. В «бюджет Новосибирской области включены ассигнования в размере 1 500 тыс. руб. на оплату расходов по ликвидации свалки», объяснили в прокуратуре.

Территорию под свалкой очистили. Площадь мусорных завалов достигла 156 га.

Напомним, что ранее 6 тысяч тонн мусора вывезли с огромной свалки под Новосибирском. Сейчас участок полностью очищен от отходов.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирск#2022#Мусор#Прокуратура#Правительство
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