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6 тысяч тонн мусора вывезли с огромной свалки под Новосибирском

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
Администрация не спешила избавляться от свалки и тогда в деле поставил точку суд
Крупную свалку ликвидировали в Искитимском районе Новосибирской области, о чем сообщается в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в селе Завьялово была обнаружена несанкционированная свалка мусора, а также твердых бытовых отходов.

Тогда эта информация дошла до прокуратуры и до администрации Искитимского района. Однако в последнем ответственные лица отказались ликвидировать свалку в добровольном порядке.

Тогда прокуратура вынужденно обратилась в суд, дабы обязать администрацию ликвидировать мусорку. Суд удовлетворил требование.

В итоге от свалки удалось избавиться. Оттуда вывезли более 6 тысяч тонн мусора. Сейчас участок полностью очищен от отходов.

Напомним, что ранее громкое дело о Хилокском треугольнике в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин. Тогда местные жители пожаловались на Хилокскую свалку, угрожающую экологии города.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирская область#2022#Свалки#Мусор#Суд
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