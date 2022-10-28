6 тысяч тонн мусора вывезли с огромной свалки под Новосибирском

По данным ведомства, в селе Завьялово была обнаружена несанкционированная свалка мусора, а также твердых бытовых отходов.
Тогда эта информация дошла до прокуратуры и до администрации Искитимского района. Однако в последнем ответственные лица отказались ликвидировать свалку в добровольном порядке.
Тогда прокуратура вынужденно обратилась в суд, дабы обязать администрацию ликвидировать мусорку. Суд удовлетворил требование.
В итоге от свалки удалось избавиться. Оттуда вывезли более 6 тысяч тонн мусора. Сейчас участок полностью очищен от отходов.
Напомним, что ранее громкое дело о Хилокском треугольнике в Новосибирске взял на контроль Бастрыкин. Тогда местные жители пожаловались на Хилокскую свалку, угрожающую экологии города.