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Кафе узбекской кухни вспыхнуло в Новосибирске – подробности от МЧС

Сегодня, 05:49
Фото: ГУ МЧС по НСО
Заведение вспыхнуло ночью

Кафе «Самовар» сгорело в Новосибирске рядом с Хилокским рынком

Заведение общественного питания сгорело этой ночью в Ленинском районе Новосибирска, подробности раскрыли в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства МЧС, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября около четырех часов утра. На улице Суходольная, 20к1 загорелось кафе. По данным 2ГИС, вспыхнувшим заведением оказалось кафе узбекской кухни «Самовар», которое находится рядом с Хилокским рынком.

Масштаб открытого горения достиг 500 квадратов. На тушение огня потребовалось больше часа времени. Все обошлось без пострадавших. Для того, чтобы обеспечить подачу воды для тушения, была необходимость в перекрытии улицы Хилокской.

Напомним, ранее заявлялось, что пожар произошел на улице Хилокская. Но на момент публикации этой новости в ГУ МЧС информацию не прокомментировали. Также сообщалось, что в районе произошел громкий хлопок, который напугал местных жителей. 

 

Громкий хлопок напугал новосибирцев ночью – на Хилокской вспыхнуло кафе
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Напомним, новосибирец получил ожоги из-за горящего одеяла в частном доме в Татарске. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Пожар
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