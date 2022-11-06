По данным ведомства МЧС, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября около четырех часов утра. На улице Суходольная, 20к1 загорелось кафе. По данным 2ГИС, вспыхнувшим заведением оказалось кафе узбекской кухни «Самовар», которое находится рядом с Хилокским рынком.
Масштаб открытого горения достиг 500 квадратов. На тушение огня потребовалось больше часа времени. Все обошлось без пострадавших. Для того, чтобы обеспечить подачу воды для тушения, была необходимость в перекрытии улицы Хилокской.
Напомним, ранее заявлялось, что пожар произошел на улице Хилокская. Но на момент публикации этой новости в ГУ МЧС информацию не прокомментировали. Также сообщалось, что в районе произошел громкий хлопок, который напугал местных жителей.