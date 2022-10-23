Новосибирец получил ожоги из-за горящего одеяла в частном доме в Татарске

Пожар произошел около 9 утра в двухкомнатном частном доме на улице Краснофлотская. Огнеборцы приехали за три минуты и потушили пламя за 15 минут. Они не дали огню перейти на другую комнату.
Во дворе дома пожарных встретил хозяин, у которого на теле были видны ожоги средней степени тяжести. Он рассказал, что загорелось одеяло на кровати.
Мужчине оказали на месте первую помощь, а потом увезли в больницу.
Напомним, 12 октября 49-летний мужчина сгорел на складе в селе Марусино под Новосибирском. Причину гибели сибиряка выясняют следователи.