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Новосибирец получил ожоги из-за горящего одеяла в частном доме в Татарске

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Загоревшееся одеяло чуть не спалило бревенчатый дом в Татарске Новосибирской области. Спавший под ним хозяин жилища получил серьезные ожоги, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел около 9 утра в двухкомнатном частном доме на улице Краснофлотская. Огнеборцы приехали за три минуты и потушили пламя за 15 минут. Они не дали огню перейти на другую комнату.

Во дворе дома пожарных встретил хозяин, у которого на теле были видны ожоги средней степени тяжести. Он рассказал, что загорелось одеяло на кровати.

Мужчине оказали на месте первую помощь, а потом увезли в больницу.

Напомним, 12 октября 49-летний мужчина сгорел на складе в селе Марусино под Новосибирском. Причину гибели сибиряка выясняют следователи.

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