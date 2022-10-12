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Крупный пожар на складе произошел в селе Марусино под Новосибирском

Сегодня, 08:43
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области

Пожар с жертвами на складе электрооборудования произошел в Марусино под Новосибирском

Пожарные около часа боролись с открытым пламенем в складском здании в пригороде Новосибирска. Информация о пострадавших уточняется

В среду, 12 октября, на диспетчерский пульт пожарной службы поступил сигнал о  возгорании в селе Марусино Новосибирского района. Первый расчет бойцов МЧС прибыл на место в 13:30, спустя 6 минут после сообщения о ЧП.

Горел склад, в котором были расположены производственные цеха с электрооборудованием. В момент приезда пожарных бригад все здание было затянуто густым дымом, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Не обошлось без жертв. На пожаре погиб мужчина. Следователи возбудили уголовное дело.

Для ликвидации открытого пламени пожарным расчетам понадобилось около часа, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Информация о пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

Мужчина погиб при пожаре на складе в селе Марусино
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