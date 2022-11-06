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Громкий хлопок напугал новосибирцев ночью – на Хилокской вспыхнуло кафе

Сегодня, 02:49
Фото: ВК/АСТ-54
Такие последствия пожара

Кафе на Хилокской сгорело ночью в Новосибирске

В Новосибирске сгорело кафе в Ленинском районе, подробности рассказали в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября на улице Хилокская. Около четырех часов утра там произошел пожар – по одной из версий, загорелось кафе.

О произошедшем написали очевидцы. По их словам, сибиряки проснулись ночью от громких хлопков, похожих на салют. Пожарные прибыли через 27 минут, всего в тушении принимали участие 7 машин.

Кроме того, дымом охватило дома по улице Хилокская 1Б, 1В, 1Г. Однако подтверждения данная информация пока не имеет – в МЧС происшествие еще не прокомментировали.

Какое именно кафе загорелось тоже не уточняется. О пострадавших информации нет. Atas.info следит за развитием событий.

Напомним, склад с макулатурой внезапно вспыхнул на улице Богдана Хмельницкого.
Площадь возгорания достигла 1 200 квадратов. В здании обрушилась кровля. Из горящего помещения были эвакуированы газовые баллоны. Пожар ликвидировали несколько часов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Пожар
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