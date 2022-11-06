Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября на улице Хилокская. Около четырех часов утра там произошел пожар – по одной из версий, загорелось кафе.
О произошедшем написали очевидцы. По их словам, сибиряки проснулись ночью от громких хлопков, похожих на салют. Пожарные прибыли через 27 минут, всего в тушении принимали участие 7 машин.
Кроме того, дымом охватило дома по улице Хилокская 1Б, 1В, 1Г. Однако подтверждения данная информация пока не имеет – в МЧС происшествие еще не прокомментировали.
Какое именно кафе загорелось тоже не уточняется. О пострадавших информации нет. Atas.info следит за развитием событий.
Напомним, склад с макулатурой внезапно вспыхнул на улице Богдана Хмельницкого.
Площадь возгорания достигла 1 200 квадратов. В здании обрушилась кровля. Из горящего помещения были эвакуированы газовые баллоны. Пожар ликвидировали несколько часов.