Склад с макулатурой загорелся на Богдана Хмельницкого в Новосибирске

По данным спасателей, огонь возник на складе по улице Богдана Хмельницкого. Площадь возгорания достигла 1 200 квадратов. Он загорелся около часа ночи. Сообщается и об обрушении кровли.
Из горящего помещения были эвакуированы газовые баллоны. Работа по ликвидации пожара заняла несколько часов. О пострадавших спасатели не информируют. В причинах произошедшего предстоит разобраться.
Напомним, что ранее 10-этажный дом вспыхнул в Новосибирске в Железнодорожном районе. Огонь охватил с 1 по 9 этажи. Там эвакуировали людей. Все обошлось без пострадавших.