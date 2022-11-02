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Склад с макулатурой внезапно вспыхнул в Новосибирске

Сегодня, 02:40
Фото: ВК/МАСС
Помещение тушили несколько часов

Склад с макулатурой загорелся на Богдана Хмельницкого в Новосибирске

Пожар произошел в ночь на 2 ноября в складном помещении в Калининском районе Новосибирска, подробности рассказали в службе «МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным спасателей, огонь возник на складе по улице Богдана Хмельницкого. Площадь возгорания достигла 1 200 квадратов. Он загорелся около часа ночи. Сообщается и об обрушении кровли.

Из горящего помещения были эвакуированы газовые баллоны. Работа по ликвидации пожара заняла несколько часов. О пострадавших спасатели не информируют. В причинах произошедшего предстоит разобраться.

Напомним, что ранее 10-этажный дом вспыхнул в Новосибирске в Железнодорожном районе. Огонь охватил с 1 по 9 этажи. Там эвакуировали людей. Все обошлось без пострадавших. 

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Пожар#Эмилия Губарева
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