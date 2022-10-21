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Загорелся, как спичка: в Новосибирске вспыхнул 10-этажный дом с людьми

Сегодня, 09:24
Фото: ГУ МЧС / atas.info

10-этажный дом вспыхнул в Новосибирске

В Железнодорожном районе Новосибирска загорелся 10-этажный дом, подробности ЧП сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел сегодня днем, в 14:38 на улице 1905 года. В жилом десятиэтажном доме загорелся фасад – там вспыхнул утеплитель под плиткой.

Огонь охватил с 1 по 9 этажи. Было принято решение об экстренной эвакуации людей. Открытое горение ликвидировали через час. По предварительной версии, площадь пожара достигла 30 квадратных метров.

Все обошлось без пострадавших. Однако причины произошедшего придется установить специалистам.

Напомним, что это не единственный пожар, который произошел сегодня. Так, охранник сгорел в сторожке возле завода по производству газа в Новосибирске. Предварительно, погиб мужчина из-за неосторожности при курении.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Пожар
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