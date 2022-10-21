Охранник сгорел в сторожке возле завода по производству газа в Новосибирске

Очевидцы сообщили о возгорании в одноэтажном здании для охраны на улице Коммунстроевской около 6 утра. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за девять минут, а после нашли тело мужчины на обгоревшей кровати.
«Разведку в сторожке проводили специалисты в условиях сильного задымления и высокой температуры. Удалось найти погибшего человека. Его гибель сейчас расследуют следователи, а дознаватели МЧС выясняют причину пожара. По одной из версий, к возгоранию могла привести неосторожность при курении», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.
Судя по картам, по данному адресу находится здание завода по производству газа «Сибтехгаз». Рядом располагалась сторожка площадью 12 кв.м., в которой жили охранники.
Напомним, накануне, 20 октября, в Новосибирске загорелся расселенный барак на Вертковской. Пожар быстро потушили, пострадавших не обнаружили.