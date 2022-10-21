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Охранник сгорел в сторожке возле завода по производству газа в Новосибирске

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
Пожар вспыхнул в сторожке возле завода «Сибтехгаз» в Новосибирске - есть погибший
Пожар вспыхнул в сторожке возле завода «Сибтехгаз» в Новосибирске утром 21 октября. Предварительно, погиб охранник из-за неосторожности при курении.

Очевидцы сообщили о возгорании в одноэтажном здании для охраны на улице Коммунстроевской около 6 утра. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за девять минут, а после нашли тело мужчины на обгоревшей кровати.

«Разведку в сторожке проводили специалисты в условиях сильного задымления и высокой температуры. Удалось найти погибшего человека. Его гибель сейчас расследуют следователи, а дознаватели МЧС выясняют причину пожара. По одной из версий, к возгоранию могла привести неосторожность при курении», - уточнил пресс-секретарь ГУ МЧС Новосибирской области Артем Щербаков.

Судя по картам, по данному адресу находится здание завода по производству газа «Сибтехгаз». Рядом располагалась сторожка площадью 12 кв.м., в которой жили охранники.

Напомним, накануне, 20 октября, в Новосибирске загорелся расселенный барак на Вертковской. Пожар быстро потушили, пострадавших не обнаружили.

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