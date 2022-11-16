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В Новосибирске горит здание бывшего РОВД

Сегодня, 14:37
Фото: VK-сообщество “Инцидент Новосибирск”
Пожар заброшенного здания
VK-сообщество “Инцидент Новосибирск” сообщает о пожаре, возникшем в заброшенном здании, где раньше рамещался районного отдела внутренних дел.

Автор поста подтвердил информацию фотографиями и видео с места происшествия. Согласно сообщению, пожар охватил четырёхэтажное здание, расположенное по адресу 2-й переулок Пархоменко дом 5. Местные жители говорят, что возгорание началось около 8 часов вечера.

На месте происшествия уже работают пожарные. Информации о возгорании соседних зданий на момент публикации не появлялось. Данных о пострадавших новосибирцах также пока нет.

Ранее сообщалось о пожаре по Новосибирском, унесшем жизни отца и сына.

Пожар заброшенного зданияПожар заброшенного здания
Пожар заброшенного зданияПожар заброшенного здания
Пожар заброшенного зданияПожар заброшенного здания
Пожар заброшенного здания
Фото: VK-сообщество “Инцидент Новосибирск”
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