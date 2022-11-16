В Новосибирске горит здание бывшего РОВД

Автор поста подтвердил информацию фотографиями и видео с места происшествия. Согласно сообщению, пожар охватил четырёхэтажное здание, расположенное по адресу 2-й переулок Пархоменко дом 5. Местные жители говорят, что возгорание началось около 8 часов вечера.



На месте происшествия уже работают пожарные. Информации о возгорании соседних зданий на момент публикации не появлялось. Данных о пострадавших новосибирцах также пока нет.